Bröt med Malmö – klar för ny klubb

I slutet av mars lämnade Adam Johnson plötsligt Malmö under uppmärksammande former.

Nu har amerikanen klar för en ny klubb då han skriver på för AHL-laget Ontario Reign.

Det slog ner som en bomb inom hockey-Sverige när beskedet kom att Adam Johnson lämnar Malmö Redhawks med omedelbar verkan.

Johnson ska ha haft en stor hemlängtan och lämnade laget plötsligt utan att ens säga hej då till sina lagkamrater i Malmö.

– Adam har inte mått bra de senaste veckorna och bett om att få åka hem. Vill man inte vara här, då ska man inte vara här. Därför känner vi att det här är lika bra, sade sportchefen Patrik Sylvegård till klubbens hemsida när beskedet kom.



Nu, bara drygt en vecka efter nyheten att amerikanen lämnar Skåne, så har Adam Johnson gjort klart med en ny klubb.

Det blir en flytt hem till USA för 26-åringen som enligt Los Angeles Kings-insidern John Hoven ska ha skrivit på för klubbens farmarlag Ontario Reign.

Ontario Reign have added another veteran forward. They've signed 26 yr old center Adam Johnson.



He played w/ Alex Iafallo at UMD and earlier this yr was teammates w/ LA Kings prospect Helge Grans in Sweden (Malmo Redhawks).



Last few yrs, was w/ AHL Wilkes-Barre. Has 13 NHL GP.