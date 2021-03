Finalist till ärofyllda priset – skriver NHL-kontrakt

21-årige David Farrance har varit en av collegehockeyns bästa spelare de senaste säsongerna. Liksom förra säsongen blev han den här säsongen en av de tio finalisterna till Hobey Baker Award, priset som delas ut till collegehockeyns bästa spelare.

Efter fyra år på Boston University lämnar nu Farrance collegestudierna bakom sig.

I helgen, en dag efter att Farrance collegekarriär med Boston University var över efter uttåget mot St. Cloud State, stod det klart att den 21-årige backen tecknat ett tvåårigt entry level-kontrakt med Nashville Predators, NHL-klubben som draftade honom i tredejrundan 2017.

Nashville Predators President of Hockey Operations/General Manager David Poile announced today that the team has signed defenseman David Farrance to a two-year, entry-level contract.https://t.co/0PqDbxd9eX