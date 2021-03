Prisas av NHL – efter poängsuccéerna

Två av de hetaste svenskarna i NHL den senaste tiden är också bland de hetaste spelarna i hela ligan.

Calle Järnkrok och Mika Zibanejad har båda öst in poäng den senaste veckan och nu kommer belöningen. När NHL utser veckans bästa tre bästa spelare återfinns både Järnkrok och Zibanejad.

Mika Zibanejad stod för en enorm match under onsdagen och tangerade då ett NHL-rekord när han stod för sex poäng i en och samma period i 9-0-vinsten mot Philadelphia Flyers.

Därefter stod han även för 1+1 i Rangers seger mot Washington Capitals i lördags. Totalt blev det därmed åtta poäng på fyra matcher för Zibanejad vilket var tillräckligt bra för att utses till veckans tredje bästa spelare.

⭐⭐⭐ @MikaZibanejad helped guide the @NYRangers to a 2-1-1 week, highlighting his efforts with an NHL-record tying six-point period March 17 against the Flyers. He became the first Rangers player with a six-point game since Nov. 25, 1992 (Mark Messier: 2-4—6 at PIT). #NHLStats pic.twitter.com/MyTiJPl6zL

Veckans näst bästa spelare var Connor McDavid som även han stod för åtta poäng på fyra matcher.

Bäst i hela NHL den gångna veckan var alltså Calle Järnkrok. Han får motta priset efter att ha gjort sex poäng på fyra matcher. Hans poängnotering låter kanske inte lika imponerade som de andras, eftersom att han de facto gjorde två poäng färre.

Men Nashville Predators sköt endast tio mål (inklusive hans eget avgörande straffmål i söndagens match mot Dallas Stars) på sina fyra matcher den senaste veckan och Järnkrok var alltså direkt inblandad i sex av tio mål under veckan, vilket är mäkta imponerande.

⭐ Jarnkrok factored on six of nine @PredsNHL goals as the club posted a 3-1-0 record last week.



On March 15, Jarnkrok tied a career high for assists and established a single-game best for points with 1-3—4 against the Lightning. #NHLStats pic.twitter.com/pYB59f9itO