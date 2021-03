Uppgifter: Svenske NHL-målvakten trejdas

Jonas Johansson ser ut att ha gjort sitt i Buffalo Sabres.

25-åringen från Gävle deltog inte på fredagens träning med Buffalo Sabres och det inledde spekulationer om att en trejd var på gång, och Sportsnets initierade Elliotte Friedman skrev att det var "något att hålla utkik på".

BUF signs Houser, Johansson not on ice. There has been interest in him, from COL — amongst others. We will see where this goes. https://t.co/Y8x8wAV4z8 — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 19, 2021

Strax därefter kom Buffalo News reporter Lance Lysowski med uppgifter som sade att en trejd är klar men att det i nuläget inte är känt till vilken klubb eller vad Buffalo i sådana fall skulle få i utbyte.

Ett av lagen som nämns som heta kandidater till att tredja till sig Johansson är Colorado Avalanche. Det vore en skaplig uppgradering för svensken att gå från ett av NHL:s sämsta lag till ett av de bästa.

The Sabres are trading goalie Jonas Johansson. Working to confirm details. — Lance Lysowski (@LLysowski) March 19, 2021

Senare under fredagen hölls en mediaträff med Sabres nya tränare Don Granato där han fick en fråga om Jonas Johansson. Coachen svarade då att han fick besked att hålla svensken borta från dagens träning men enlige honom ska det inte vara klart med någon trejd än.

Granato said he was told to keep Johansson off the ice, but he said he can say the goaltender has not been traded. — Paul Hamilton (@pham1717) March 19, 2021

Jonas Johansson kom till Buffalo Sabres organisation 2017 och har därefter kämpat sig upp genom systemet. Hans första två säsonger i Nordamerika fick han nästen enbart spela i ECHL, farmarligans farmarliga, innan han klev upp och blev en AHL-målvakt för Rochester Americans i fjol.

När Linus Ullmark åkte på en skada så öppnade det för Johansson som fick göra NHL-debut i fjol. Han stannade sedan på sex matcher för Sabres. Den här säsongen har han återigen fått chansen i NHL och vaktat kassen i sju matcher.

Totalt har Jonas Johansson spelat 13 matcher i NHL, räddat 88,8 procent av skotten samt har 3,40 insläppta mål per match.

