"Jag är lyckligast i världen just nu"

Boston valde inatt att ställa 23-årige Dan Vladar i kassen från start, för första gången. Tjecken tackade för förtroendet och räddade 34 av 35 skott mot Sidney Crosbys Pittsburgh när Boston vann med 2-1.

– Jag är den lyckligaste grabben i världen just nu. Det har alltid varit min dröm att få spela i NHL. Jag fick chansen och jag vann, säger Vladar till nhl.com.

Vladar stod också för en riktigt svettig räddning i första perioden när Colton Sceviour bara skulle skicka in pucken i öppet mål.

– Det gav definitivt gruppen självförtroende. Hela bänken flög upp. När du gör en sådan räddning så lyfter det grabbarna, säger tränaren Bruce Cassidy.

THIS IS DAN VLADAR'S FIRST NHL START, TOO! pic.twitter.com/D3JjYY4qbJ