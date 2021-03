Erik Karlssons hyllar tuffingen: "Lika viktig som min roll"

Erik Karlsson ser ut att börja hitta formen igen. Efter en trög inledning på säsongen har han nu gjort fem poäng på de sex senaste matcherna. Men istället för att berömma sig själv talar den svenske stjärnan gott om lagets tuffing, Kurtis Gabriell.

– Hans roll är precis lika viktig som min även om jag spelar fler minuter. Det är den känslan vi måste ha, att alla har lika viktiga roller. Jag skulle inte kunna göra de saker jag gör utan att han får göra det han gör, säger Karlsson enligt Sharks-journalisten Curtis Pashelka.

27-årige Gabriel kom till Sharks inför säsongen och har varit inblandad i flera slagsmål.

