Under gårdagens hemmamatch mot Brynäs var Tobias Forsberg tillbaka i sin gamla hemmaarena, för första gången sedan olyckan 2018. Leksand vann med 4-0, arenan var full med halsdukar och Forsberg fick ta emot en check på 180 000 kronor till sin stiftelse från Leksands Superstars.

– Är det något ställe i världen en sådan grej skulle kunna anordnats så är det i Leksand, säger han till hockeysverige.se efteråt.

I går kväll var Tobias Forsberg tillbaka i Tegera Arena för första gången efter olyckan som förändrade hans liv julhelgen 2018. Inför en arena iklädd 10 000 halsdukar fick han se sitt Leksand vinna över Brynäs med 4-0, men också ta emot en check på 180 000 kronor till hans stiftelse av Leksands Superstars. Donationen till stiftelsen kommer från just försäljningar av halsdukar till matchen. Även Leksands IF erhöll över en miljon kronor av Leksands Superstars.

- När jag kom in i hallen och såg alla halsdukar var det en sjuk känsla. Det blev så nära på något sätt då jag kom in på isen… Det var oerhörda känslor, berättar Tobias Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:

- Om jag ska jämföra med 100-års jubileet så låg isen där nu och jag fick på något sätt vara på samma breddgrad och se lagkamraterna på isen. När jag sedan fick höra line-upen så blev det nästan starkaste av allt.

- Att få sitta på logeplanet och se matchen var en sak, men att just att få sitta på isen med killarna var något utöver det vanliga. Det framkallade extremt starka känslor och jag fick bita mig i läppen både en och två gången för att inte fallera helt.

Tobias och hans blivande fru, Filippa. Foto: Jessica Ström

Nu var Tegera Arena mer eller mindre tom, vilket inte Tobias Forsberg upplevt tidigare då han själv spelat eller sett på hockey där.

- Jag lider med alla fans. Samtidigt är jag väldigt glad att folk får spela hockey på något sätt i alla fall. Även om jag sett matcher på TV blir det en annan typ av närvaro då jag fick vara där. Klart att det annars hade varit lapp på luckan i en sådan här match.



Vad är ditt starkaste minne från tiden i Leksand som spelare?

- Det är svårt att bara ta ut ett positivt minne. Nu när jag blickar tillbaka i efterhand känner jag att alla möten utanför isen…

- Såklart att åka in på isen inför ett fullsatt Tegera är en sak, men det är dom små mötena som jag värderar mer i efterhand. Det kan vara att träffa folk efter matcherna eller fans som åkt, jag vet inte hur många mil.

- Nu fick jag ändå träffa lite fans och gamla kompisar som (Jens) Bergenström och andra vänner som jag spelat med. Det är sådant som väger mest.

"SOM ATT KOMMA IN I VARDAGSRUMMET"

Tobias Forsberg fick dessutom möjligheten att träffa några av sina gamla hockeyvänner i omklädningsrummet efter matchen.

- Man måste vara försiktig med Coronan och jag var bara nere en sväng då nästan alla hade gått. Jag fick ändå träffa Jon (Knuts), "Norre" (Patrik Norén), (Martin) Karlsson, dom jag har spelat med. Jag fick chansen att snacka med dom lite i alla fall.

- Det var också speciellt eftersom det är den miljön jag vistats i under åtta år. Att då få komma in i omklädningsrummet, nu var det inget folk där, och åka runt på ställena där jag varit så mycket, gymmet…

- Det är sådana saker jag har förträngt och lagt bakom mig, men nu när jag kom dit var det som att jag kom in i mitt eget vardagsrum och vara hemma på något sätt.

Leksands Superstars hade lyckats sälja inte mindre än 11 000 halsdukar inför halsdukens dag, vilket givetvis imponerar även på Tobias Forsberg.

- En eloge till Superstars. Om det är något ställe i världen en sådan grej skulle kunna anordnats så är det i Leksand. Det är helt sjukt, skrattar Tobias Forsberg som även fick ta emot en check på 180 000 kronor till hans stiftelse för rehabilitering.

- Dom medlen är såklart värdefulla och ger mig möjligheten till allt från hjälpmedel och träningsutrustning till resor jag kan göra för rehab, vilket jag inte hade kunnat göra annars. Det är en sak.

- Främst är det ändå när jag ser så många halsdukar, att varje halsduk är en person som brytt sig. Det betyder nästan mer. Även om medlen kommer göra stor nytta är det, som sagt var, nästan så varje halsduk betyder mer.

VÄCKTE STARKA MINNEN

Innan matchen fick Tobias Forsberg rulla ut på isen och mottaga checken på 180 000 kronor av Leksands Superstars Torbjörn Olsson.

- Samma sak där, att få vara på isen igen väckte enormt starka känslor. Den här gången hade jag inga skridskor på mig, men det är ett minne jag kommer att ta med mig framöver.

- Klart att det väckte upp starka minnen, men samtidigt var det mestadels bra minnen som kom tillbaka. Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera, men så här i efterhand är jag väldigt glad att det uppväckte så bra minnen som det nu gjorde.

"Klart att det väcker starka minne", säger Forsberg. Foto: Jessica Ström

Kom det några tankar på själva olyckan där och då?

- Nej, noll faktiskt. Kanske lite när jag åkte ut därifrån och förbi just den platsen väcktes en "crime scen" lite grann, men annars var det ganska lugnt.



Vet du hur din blivande fru Filippa reagerade på att vara tillbaka där allt hände?

- Nej, inte direkt. Klart att det vänder upp minnen när det blir så äkta på något sätt. Nu kan inte jag tala för henne, men jag tror att dom bra minnena övervägde dom dåliga.



Tobias, matchen där Leksand vann med 4-0 mot Brynäs, hur upplevde du den?

- Först och främst är jag glad att det blev en vinst när det är en sådan uppslutning där folk och Superstars lagt ner så mycket jobb och tagit det här initiativet.

- Sedan kan jag inte sluta att vara glad över det uppsvinget Leksand har gjort och på det sättet laget spelar. Det var kul att se, avslutar Tobias Forsberg som också påpekar flera gånger under vår intervju att det här är ett minne han kommer bära med sig resten av sitt liv.