Efter några allt annat än imponerande resultat på sista tiden talar det allra mesta för att möjligheten till slutspel är rökt för Kalmar HC. Men det kan man nog leva med så länge man undviker negativt kval. Framtiden kan nämligen vara särdeles ljus.



Kalmar följde upp det pinsamma 1-7-debaclet borta mot Halmstad med att snubbla och tappa en ledning till förlust 3-4 efter straffar borta mot Borås på tisdagskvällen.



Rent krasst innebär det att laget med största sannolikhet kan glömma allt vad play-in-spel heter. Chansen finns fortfarande, men det är två poäng upp till Halmstad som dessutom har två matcher färre spelade. Hammers är helt enkelt ett för bra lag för att tappa det oavsett vad ojämna Kalmar får för sig att göra på upploppet.



Men det är inte det viktiga. Det viktiga just nu för Kalmar HC är att ta säsongen i mål med ett säkrat Hockeyettan-kontrakt utan kval. För gör man det, då kan man ha lagt grunden för en stundande storhetstid.



Som bekant ska en ny och fräsch hockeyarena stå klar i Kalmar lagom till nästa säsong. Kommer publiken sakta men säkert att släppas tillbaka in på matcherna är det en oerhört god förutsättning för att locka fansen.



Lägg till det att man i veckan presenterade Daniel Stolt som ny sportchef i klubben.



Uppkomlingen som efter några starka lagbyggen i Vimmerby skulle ta nästa steg i Hockeyallsvenskan med IK Oskarshamn, men hamnade helt snett när klubben snubblade upp i SHL och sportchefen plötsligt satt i en sits som han inte var förberedd för. Det blev som det blev av flera olika anledningar.



Men med Stolt tillbaka i Hockeyettan finns all anledning till optimism för Kalmar. Inget ont om Roger Nyström som varit klubben trogen under sjukt lång tid och gjort ett bra jobb som sportchef, men att Daniel Stolt nu kommer in som ersättare andas modernt nytänk.



Ett hotshotsbygge och en ny hemmaarena. Visst finns förutsättningarna för medvind som skulle kunna skicka Kalmar HC raka vägen upp i toppen på ganska kort tid.



Men då gäller det som sagt att klara sig kvar.



Och som det ser ut nu ser det ändå ganska gynnsamt ut för Kalmar. Klarar man inte att hålla Hanhals bakom sig hänger allt på Tranås. Formsvaga, coronakrisande Tranås som har ett gäng färre matcher spelade, men har hamnat ordentligt på efterkälken poängmässigt och spelar under oket att de måste vinna och göra det hela tiden när de väl kommer tillbaka i spel.



Det är ett jobbigt läge och det mesta talar förstås för att Kalmar kommer slippa kvalet och snart kunna blicka framåt mot en kommande säsong med otrolig tillförsikt.



* * *



Nybro säkrade seriesegern i den södra Allettan i och med 4-1 hemma mot Karlskrona igår kväll och kommer därmed att få välja sitt motstånd som nummer två, efter Boden, när det blir dags för åttondelsfinaler. Men det vore synd att säga att det är ett särskilt formstarkt Vikings som visat upp sig på slutet.



Mot Karlskrona var det under en bra bit av matchen gästerna som hade det bästa spelet, men sen klev spetsen accentuerad av Janne Väyrynen fram och avgjorde i powerplay. Där hade Vikings något som KHK saknade. Men ärligt talat verkar Nybro lite tröttkörda efter sitt täta matchande och gör inte sina bästa matcher. De är absolut inte dåliga, men långt ifrån toppformen och det kan vara en anledning till oro inför ett slutspel där laget kommer tvingas bära en enorm favoritstämpel.



Vikings börjar se ut som ett gäng som vinner serien men som hamnat i ett lite småhackande mode och kommer välja typ Forshaga i åttondel och åka ut i två raka efter kramp.



Det återstår att se om lite vila kan ändra på den bilden.



* * *



Samtidigt var Karlskrona värda ett bättre öde. De hade ett riktigt bra go på slutet och hittade ett krigarmindset som imponerade. Insatsen mot Nybro var långa stunder imponerande. Men man har inte haft spetsen att göra tillräckligt med mål och avgöra jämna matcher. Nu talar det allra mesta för att säsongen är över efter sista omgången. KHK har alldeles för många minusmål att hämta in på Mörrum och Visby/Roma för att det ska förefalla rimligt att de kan lyckas.



Men med detta sagt. Några krigarinsatser på slutet gör inte en hel säsong och när allt ska sammanfattas är det ett monumentalt fiasko att stora starka Karlskrona HK som skulle ta sig tillbaka till Hockeyallsvenskan på studs inte ens tar sig till slutspel.

Matchrapporter: Straffar avgjorde för Borås i hemmasegern mot Kalmar Nybro säkrade seriesegern efter 4-1 mot Karlskrona Lucas Edmonds och Christoffer Rasch heta när Karlskrona slog Vimmerby