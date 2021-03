Säsongen är nu inne i på upploppet med endast tre omgångar kvar. Dessa tre omgångar spelas som fulla omgångar där alla lag spelar samtidigt vilket vi inte blivit bortskämda med den här säsongen. Där är det bara att hålla tummarna för att inte något covid-utbrott infinner sig hos någon/några av klubbarna. Det skulle kunna ställa till det ganska rejält, både nu i slutet av grundserien och i slutspelet.

Alla ligans lag har säsongens viktigaste matcher framför sig. Hos de allra flesta gängen är dessa matcher även de roligaste. Dock inte i bottenträsket där Kristianstad och Väsby gör upp, i bäst av sju matcher, om vilket lag som skickas tillbaka till Hockeyettan igen. Kollega Mikael Mjörnberg kom ut med en matig text gällande Hockeyallsvenskans senaste tillskott under tisdagen.

Från plats nio och uppåt är det nästintill klart att det blir slutspel och för lag tio och elva, Almtuna och Vita Hästen, gör man upp om den sista åttondelsfinalen.

Det enda lag som i dagsläget, till 100 procent, kan fokusera på nästa säsong är MoDo. Där står det nämligen klart att säsongen är över efter två starka segrar i back-to-back-mötet med Björklöven under helgen. MoDo kan varken ta sig upp till åttondelsplatsen eller åka ner till en play out-plats.

BLEV FÖRVÅNAD

Efter den här säsongen där det mesta gått snett för Ö-viksklubben tror jag de flesta anhängare pustar ut över att mardrömmen är slut. För, om jag ska vara helt ärlig, undviker klubben play out till stor del tack vare bottenkollegornas brist på förmåga att vinna hockeymatcher snarare än någonting annat.

Att kunna kliva ut, som första lag, och redan nu fokusera fullt ut på nästa säsong är knappast en nackdel för MoDo i det här läget. Parallellt som breda penseldrag målas upp inför framtiden är det oerhört viktigt att titta i backspegeln för att bena ut varför man så fatalt har misslyckats. Då menar jag inte bara säsongen som varit utan det faktum att klubben, med bäst förutsättningar i ligan, endast kunnat kalla sig topplag i en av fem säsonger. Resterande fyra säsonger har man lindansat skrämmande nära botten.

Jag måste erkänna att jag blev en aning förvånad när det, för någon dag sedan, läckte ut att ett koppel med spelare redan ska vara klara för spel i MoDo kommande säsong. Sportexpressen med Johan Svensson i spetsen kablade ut att årets målvaktslån Tex Williamsson skrivit på för kommande säsong. Även Almtunas talangfulla back Filip Hasa ska vara nära en övergång samt att Oskarshamns Markus Modigs uppges vara klar.

Bra spelare allihop där det inte råder några tvivel om att samtliga kan komma att bli succé kommande säsong för MoDo. Däremot ställer jag mig undrande till strategin man använder sig av, nämligen att sätta ihop ett lag innan tränaren är klar.

Filip Hasa. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån





"HELT ANDRA RÅVAROR"

Tänk er att ni ska fira något med era närmaste vänner och bestämmer er för att bjuda på en riktig festmåltid. Du har bäst förutsättningar av alla när det kommer till lokaler, ekonomi och övrigt för att kunna ro iland en fantastisk kväll att minnas.



Du bestämmer menyn och köper in råvarorna för att sedan börja kolla upp vilka kockar som finns tillgängliga just den här dagen/kvällen. Det ska vara någon som vill ta sig an uppdraget till en kostnad båda är tillfreds med. Pengar är dock inget problem då man kollat upp prisbilden för dylika event och har ekonomiska muskler att betala mer för kocken om det skulle behövas. Omständigheterna gör dock att man är ute sent med rekryteringen av kock och de potentiella kandidaterna råkar ha fisk och skaldjur som specialitet vilket kanske inte är optimalt med tanke på att du köpt in helt andra råvaror.

Kanske en knölig liknelse men jag tror ni förstår andemeningen. Ett kompetent spelarmaterial kanske inte alltid passar en annars skicklig och kompetent tränare.

Inför den gångna säsongen blev man nästan tvungen att köpa in stora delar av råvarorna och sedan hoppas att de skulle gifta sig bra med kocken som tog tid att rekrytera efter att föregångaren sent omsider hoppat av. Med facit i hand blev det inte särskilt lyckat där Ville Nieminen kastade in handduken endast en dryg handfull matcher in på säsongen.

"BLIR PANNKAKA - GÅNG PÅ GÅNG"

Nya tränarkonstellationen blev inte heller långvarig på posten utan det skulle bytas tränare ännu en gång. Ja, den här soppan har ni koll på vid det här laget.

Om vi kikar i backspegeln är det alltså endast en framgångsrik säsong av fem möjliga för MoDos del. Detta trots att man år efter år haft möjligheten att plocka in de finaste råvarorna och den, för nivån, bästa kocken till det finaste köket. Ändå tycks det bara bli pannkaka, gång på gång…

Varför blev säsongen 19/20 lyckad?

Jag är övertygad om att kontinuitet är en nyckel i många framgångssagor inom idrottens väggar. Inför säsongen 19/20 stannade Björn Hellkvist kvar och fick vidareförädla sitt råmaterial från säsongen innan. Han fick vara med i rekryteringsprocessen av råvaror inför säsongen vilket visade sig vara ett lyckat drag. Det säger sig självt att det är betydligt mycket lättare att nå bra resultat om man gillar och är bekväm med materialet man jobbar med.

Dessutom petade man lite i soppan under säsongens gång och hittade riktigt, riktigt fina råvaror i bland andra Adam Tambellini och Patrik Bartosak som rejäla smakhöjare till redan befintliga ingredienser.

"GRUNDLIG UTVÄRDERING"

Ur nuvarande trupp har MoDo enligt Eliteprospects redan en målvakt, sex backar och fem forwards kontrakterade. För varje ny spelare som klubben skriver kontrakt med innebär det mindre möjligheter för kocken att påverka vilka råvaror han vill jobba med.

Jag hoppas att man gjort en grundlig utvärdering för att få en klar bild över vad som gått snett och därefter stakar ut vägen framåt. Har man inte gjort läxan riskerar historien att upprepa sig.

Varje måltid kräver sina basingredienser likväl som alla framgångsrika lag behöver spelare att luta sig emot. Med det menar jag att bra lag har en stomme med spelare som spelar, i princip, lika bra i motvind som i medvind. Så kallade ”to go to guys”. Den typen av spelare kan de flesta tränare ta till sig utan större problem och därmed bli en väl fungerande ingrediens i måltiden.

Magnus Sundquist är Modos tredje huvudtränare den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Det jag menar är spelare som inte försvinner ur matcherna, som inte har alltför många dåliga dagar på en säsong, som tar ansvar och är engagerade i spelet. I en trupp behövs ett gäng sådana spelare där risken för felrekrytering är betydligt mindre oavsett vilken tränare som står på bänken. Tänk er potatis eller grädde för att återkoppla till exemplet. Har man bara rätt råvaror/ingredienser runt omkring och en kock som kan hantera det, vad kan då gå fel?

Att däremot köpa råvaror man tror ska utgöra den sista touchen i måltiden tror jag har betydligt sämre träffprocent om man inte rådgjort med kocken innan.

HAR TRÄNAREN KLAR?

I den här soppan är det även omöjligt att veta hur toppstyrt saker och ting är hos klubbarna. Hos vissa klubbar kanske man litar blint på kockens förmåga att röra ihop något fantastiskt gott medan andra klubbar har mer strikta ramar att förhålla sig till.

Vem vet; MoDo kanske redan har en tränare klar till nästa säsong men avvaktar att säsongen ska ta slut för att inte störa den nya tränarens nuvarande uppdragsgivare.

Den tränaren kanske i sådana fall redan jobbar parallellt, i det tysta, med sitt kommande uppdrag och har därigenom ett finger med i spelet bakom potentiella framtida råvaror.

Det ska bli oerhört intressant att följa MoDos strategi till framgång som hela Örnsköldsvik törstar efter.