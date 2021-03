Rangers-fansens vädjan: "We want Eichel"

Mika Zibanejad och New York Rangers fick en rivstart i mötet med bottenkonkurrenten Buffalo Sabres.

Efter bara 28 sekunder stod det 1-0 på måltavlan efter att Zibanejad spelat fram en friåkande Pavel Butjnevitj.

Trots att Rangers lyckades vinna matchen med 3-2 i slutändan var tränaren David Quinn inte särskilt exalterad efter matchen.

– Vi såg för det mesta inte särskilt skarpa ut, men jag gillade hur vi bara lyckades förstå vad vi behövde göra. Vissa nätter kommer allting inte stämma men du måste hitta ett sätt att vinna, säger han till NHL.com efter matchen.



Rangers ligger just nu tredje sist i den östra divisionen och har tagit 19 poäng på 20 matcher.

"WE WANT EICHEL"

Trots vinsten hamnade stort fokus efter matchen på de 1 800 fansen som släpptes in för att se matchen mellan Rangers och Sabres.



Under matchens gång ställde sig Rangers-fansen upp och ropade "We want Eichel". Jack Eichel har den senaste tiden varit inblandad i en del trejdrykten, där han starkt kopplats samman med en flytt till Rangers.

Sportsnets Elliotte Friedman uppgav i förra veckan att det finns stort intresse för stjärnan samt att amerikanen inte är nöjd med situationen i jumbo-placerade Buffalo.

Om Rangers-fansen har påverkat situationen? Tveksamt, men det var uppfriskande att höra publiken tillbaka i Madison Square Garden.

New York Rangers – Buffalo Sabres 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

New York: Pavel Butjnevitj (6) Alexis Lafreniére (3), Chris Kreider (10)

Buffalo: Sam Reinhart (8), Tobias Rieder (4).