Uppgifter: De visar intresse för Mattias Ekholm

Mattias Ekholm har varit en nyckelback för Nashville Predators de senaste sex, sju åren.

Men snart kan 30-åringens tid i 'the Music City' vara förbi. Tidigare har TSN:s insider Pierre LeBrun uppgett att Nashville vore villiga att lyssna på bud kring Ekholm och enligt Sportsnets Elliotte Friedman kan Preds vara på väg att börja göra sig av med spelare och blir säljare på marknaden.

Mattias Ekholm kan vara den förste att offras av Predators och nu kommer uppgifter om att klubben kan vara i initiala trejdsamtal kring den svenske backen

InsideAHLHockey.com var först att rapportera om att Philadelphia Flyers verkar vara intresserade av att trejda till sig svensken. Senare har även andra källor i Nordamerika också pekat ut Flyers som en tänkbar klubbadress för Ekholm.

Nashville Predators ska ha haft scouter på plats i Leigh Valley för att titta på spelare i Flyers AHL-lag. något som är anmärkningsvärt då Nashvilles egna AHL-lag, Milwaukee Admirals, har dragit sig ur årets säsong.

Scouterna ska ha tittat på några av Leigh Valley Phantoms unga spelare för att se om det finns någon som de skulle kunna vara intresserade att plocka till sig i en trejd med Flyers i utbyte mot Mattias Ekholm.

REPORT: I'd keep an eye on the #Flyers and #Preds if I were you.



Here's the latest on what I'm hearing/seeing regarding a certain Swedish defenseman. https://t.co/ebjd4QG0Ol