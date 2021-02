Klart: Unge forwarden stannar i Karlstad

Förra veckan förlängde både Jesse Virtanen och Jens Westin sina kontrakt med Färjestad, samtidigt som stjärnforwarden Michael Lindqvist uppges vara överens om en fortsättning i klubben.

Nu har general managern Peter Jakobsson gjort klart med ytterligare en pusselbit i nästa säsongs lagbygge.

20-årige sonen Carl Jakobsson har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben, berättar Färjestad i ett medlemsbrev som skickats ut till klubbens medlemmar, enligt Värmlands Folkblad.

20-åringen upplever just nu sin poängbästa säsong i Färjestadströjan med tolv poäng (4+8) på 33 spelade matcher den här säsongen. Jakobsson slog sin in i Färjestads a-lag under säsongen 2017/18 och har sedan dess hunnit spela 128 SHL-matcher för klubben.

