Kallas upp – kan få göra NHL-debut

När Edmonton Oilers och Calgary Flames möttes i lördags så åkte man på en skada på backen Slater Koekkoek. 27-åringen har brutit nyckelbenet och riskerar att vara borta i flera månader – något som skulle kunna innebära att missar resten av årets säsong med Oilers.

Då en dörr stängs öppnas dock en annan.

Edmonton behöver täcka upp på backsidan efter skadan och därför kallas svenske Theodor Lennström upp i lagets taxi squad från AHL-laget Bakersfield Condors.

The #Oilers have reassigned defenceman Theodor Lennstrom from the @Condors to the taxi squad. #LetsGoOilers pic.twitter.com/RHVsj1nYUD