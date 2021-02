Förre succékeepern släpps – av AHL-laget

Det har varit ett långt fall ner för Scott Darling efter succéåren i NHL för några år sedan.

Darling imponerade under sin debutsäsong i NHL med Chicago Blackhawks och vann Stanley Cup som backup till stjärnkeepern Corey Crawford.

Efter ett par starka säsonger i Chicago som tvåa bakom Crawford trejdades Darling till Carolina där han skulle bli förstemålvakt. Hurrcianes satsade rejält på Scott Darling och gav honom ett fyraårskontrakt värt 4,15 miljoner per säsong.

Darling floppade dock rejält i Carolina och skickades ner till AHL efter endast 51 matcher i klubben. Därefter trejdades han till Florida och köptes sedan också ut av Panthers.

Scott Darling flyttade då till Europa för spel i Österrike med HC Innsbruck där amerikanen också hade en svajig tid.

Den här säsongen fick Darling dock en ny chans i Nordamerika då han fick ett tryout-kontrakt med Florida, ett avtal som inte förlängdes.



Därefter skrev han ett provspelskontrakt med Rockford IceHogs, Chicagos farmarlag, i AHL. Darling hann spela en match i IceHogs och släppte in fem mål på 27 skott.

Det leder nu till att IceHogs väljer att inte satsa på Scott Darling utan ratar honom.

Blackhawks 2020 fourth-round draft pick Michael Krutil has signed an AHL contract and will remain with the Rockford IceHogs this season.



The IceHogs also released goalie Scott Darling from his PTO today. Darling appeared in one game for the IceHogs this season.