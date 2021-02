Experten: Så hade mitt VM-lag sett ut

På grund av coronapanedmin kommer Sverige inte få chansen att spela upp sig i A-gruppen i VM. Vi lät den tidigare storspelaren Pernilla Winberg, idag expert på C More, ta ut den trupp hon tycker skulle ha fått representera Damkronorna vid VM.

Som bekant blir det inget Hockey-VM för Sverige det här året. Tanken var att Damkronorna skulle ta sig tillbaka upp i A-gruppen igen efter debaclet 2019. VM blev inställt även 2020 vilket innebar att Ylva Martinsen som Förbundskapten inte fick chansen att ta upp laget i finrummet igen.



In har i stället Ulf Lundberg kommit som förbundskapten, men han får vänta till 2022 innan möjligheten att spela upp laget till A-VM kommer. Pandemin har under säsongen stoppat Damkronorna att samlas för läger och hur framtiden kommer att ser ut för vårt landslag då det gäller läger, matcher och turneringar kommer inledningsvis fortsätta styras av Covid-19.

Hur skulle ett VM-lag kunna ha sett ut? Pernilla Winberg har gjort över 300 landskamper. Dessutom var hon med och vann det historiska OS-silvret i Turin 2006. Just nu håller en hjärnskakningsproblematik Winberg bort från spel i Linköping och landslaget, men hon har följt SDHL på nära håll via expertuppdrag på C More som ”sidekick” åt Apollonia Mälarberg

"EN BLANDNING"

Hockeysverige.se bad Pernilla Winberg plocka ut hur hennes VM-lag skulle ha sett ut 2021.



– Det har varit en speciell säsong tack vare corona. Därför har jag valt de spelare som har presterat bland de bästa under SDHL och USA-säsongerna. En blandning av spelare med rutin och hungriga yngre spelare.



Under en vanlig säsong med turneringar hade jag fokuserat mycket på de spelarna som presterat bra under landskamperna, när det har varit pressade situationer och vilka som vill vara avgörande spelare. Det är också viktig att spelarna passar bra in i gruppen inför ett mästerskap och att alla har sina roller för att bygga bästa möjliga VM-trupp där varje match är viktig.



Två spelare som skulle varit aktuella om dom varit tillgängliga är Hanna Olsson som är skadad, och Erika Grahm som tackat nej.

MÅLVAKTER:

"Här har jag fokuserat på målvakter som har presterat bra i sina klubblag och varit avgörande faktorer under sina lags matcher".



Sara Grahn, Luleå

32 år – Spelat 21 matcher i SDHL. 93.8 i räddningsprocent 2020/21.

OS-spelare 2010, 2014 och 2018. VM-spelare 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 och 2019.



Emma Söderberg, University of Minnesota-Duluth

22 år – Spelat 12 matcher i NCAA. 96.3 i räddningsprocent 2020/21



Lovisa Selander, Boston Pride

24 år. Spelat 12 matcher i NWHL. 94.7 i räddningsprocent 2020/21

VM-spelare 2019



Sara Grahn.Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson



BACKAR

"I mitt VM-lag vill jag ha positionssäkra och hårt jobbande backar med framför allt mycket rutin från mästerskap."



Emmy Alasalmi, AIK

27 år. 34 matcher, 4 mål och totalt 11 poäng samt 10 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2015



Josefine Holmgren, Djurgården

27 år. 31 matcher, tre mål och totalt 13 poäng samt 24 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2014. VM-spelare 2019



Maja Nylén Persson, Brynäs

20 år. 34 matcher, nio mål och totalt 27 poäng samt 8 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2017 och 2019.

Maja Nylén Persson under OS.Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån



Johanna Olofsson, Luleå

29 år. 34 matcher, 4 mål och totalt 23 poäng samt 47 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2014 och 2018. VM-spelare 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 och 2019.



Jessica Adolfsson, Penn State University

22 år. 16 matcher, 4 mål och totalt 9 poäng samt 19 utvisningsminuter i NCAA 2020/21

VM-spelare 2017 och 2019.



Sofia Engström, Modo

32 år. 34 matcher, 3 mål och totalt 17 poäng samt 16 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2014. VM-spelare 2019.



Johanna Fällman, Luleå

30 år. 33 matcher, 4 mål och totalt 10 poäng samt 26 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 och 2019.



Anna Kjellbin, HV71

26 år. 30 matcher, 3 mål och totalt 9 poäng samt 6 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

VM-spelare 2016 och 2017.



Anna Kjellbin.Foto: Ronnie Rönnkvist



FORWARDS

"Här har jag lagt mitt fokus på de spelarna som tar för sig i sina klubblag både offensivt och defensivt och som har hållit en hög nivå under de senaste matcherna inför slutspelet. Det har blivit en blandning av poängplockare och hårt jobbande forwards men, framförallt spelarna med bäst form inför ett VM".



Emma Nordin, Luleå

29 år. 33 matcher, 22 mål och totalt 58 poäng samt 6 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2010, 2014 och 2018. VM-spelare 2008, 2009, 2011, 2015, 207 och 2019.



Michelle Löwenhielm, HV71

25 år. 33 matcher, 14 mål och totalt 44 poäng samt 14 utvisningsminuter i SDHL 2010/21

OS-spelare 2014. VM-spelare 2012, 2013, 2015, 2016 och 2017.



Lisa Johansson, AIK

28 år. 34 matcher, 11 mål och totalt 22 poäng samt 6 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2013, 2016, 2017 och 2019.



Sofie Lundin, Djurgården

21 år. 27 matcher, 6 mål och totalt 15 poäng samt 10 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

VM-spelare 2019.

Sofie Lundin.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Josefin Bouveng, Brynäs

19 år. 34 matcher, 22 mål och totalt 45 poäng samt 2 utvisningsminuter i SDHL 2020/21



Sara Hjalmarsson, Providence College

23 år. 17 matcher, 5 mål och totalt 15 poäng samt 6 utvisningsminuter i NCAA 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2017 och 2019.



Olivia Carlsson, Modo

26 år. 30 matcher, 4 mål och totalt 16 poäng samt 30 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2013, 2015, 2016, 2017 och 2019.



Sabina Küller, AIK

26 år. 28 matcher, 5 mål och totalt 10 poäng samt 22 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

OS-spelare 2018. VM-spelare 2015, 2016, 2017 och 2019.



Linn Peterson, Luleå

27 år. 34 matcher, 7 mål och totalt 17 poäng samt 8 utvisningsminuter i SDHL 2020/21



Lina Ljungblom, Modo

19 år. 33 matcher, 14 mål och totalt 30 poäng samt 43 utvisningsminuter i SDHL 2020/21

VM-spelare 2019.

Lina LjungblomFoto: Bildbyrån/Nils Jakobsson



Felizia Wikner Zienkiewicz, HV71

21 år. 33 matcher, 8 mål och totalt 13 poäng samt 6 utvisningsminuter i SDHL 2020/21.



Linnea Johansson, Linköping

18 år. 35 matcher, 10 mål och totalt 24 poäng samt 14 utvisningsminuter i SDHL 2020/21.