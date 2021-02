Flyersikonen tar över värsta rivalen

Pittsburgh Penguins letar efter en general manager efter att Jim Rutherford plötsligt lämnat klubben av personliga skäl.

Svenske Patrik Allvin agerar just nu tillförordnad GM och är en av kandidaterna till jobbet. Men Allvin får inte få jobbet permanent.

Sportsnets Elliotte Friedman rapporterade tidigare under tisdagen att Penguins nu hade inlett kontraktsförhandlingar med Ron Hextall om att ta över klubben.

Ron Hextall is negotiating with PIT to be GM.

Senare under tisdagen bekräftades nyheten av Pittsburgh Penguins. Ron Hextall blir nu general manager för klubben.

– Det är en ära att ta över Pittsburgh Penguins, en organisation som är känd för sin excellens både på och utanför isen. Jag ser fram emot att jobba med ägarskapet och hela organisationen för att ta en ny Stanley Cup till Pittsburg, säger Hextall i ett uttalande.

Ron Hextall är en ikon i Philadelphia Flyers då han är den målvakt som har spelat flest matcher (489) samt vunnit flest matcher (240) i klubbens historia. Nu går dock 56-åringen till Flyers värsta rival, Pittsburgh.

Hextall har tidigare varit general manager för Philadelphia Flyers mellan åren 2014 och 2018. Han har även varit verksam som assisterande general manager i Los Angeles Kings.

Patrik Allvin har också varit en kandidat till jobbet som general manager för Penguins men förlorar alltså jobbet till Hextall. Allvin kommer i stället att återgå till sin ordinarie roll som assisterande GM i klubben.

The Penguins have named Ron Hextall as general manager and Brian Burke as president of hockey operations.



Full details: https://t.co/gBGqDIMMql pic.twitter.com/0pzDJvwynH