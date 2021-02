Kan få ny chans i NHL - men tvekar själv

Beijer Hockey Games i Malmö ger Max Friberg ännu en chans att imponera på de NHL-scouter som har honom under uppsikt. Men själv tvekar han kring en ny sejour i Nordamerika. Framför allt för att han trivs så bra i Göteborg och Frölunda.

– Det ska mycket till om man säger så, säger Friberg till hockeysverige.se om vad som krävs för att han ska ge sig ut på en ny NHL-sejour.

Ännu en period i karantän efter ännu ett covid-19-test.

Det är lite "måndag hela veckan" för spelarna som har hunnit göra ett par landslagsturneringar den här säsongen. Lyckligtvis spelas stundande Beijer Hockey Games i Malmö, vilket gör att de flesta av Tre Kronors spelare slipper krånglet med utlandsresor just nu.

När hockeysverige.se når Frölundas forward Max Friberg har han precis installerat sig i karantän på hotellet i väntan på ett testresultat. Han konstaterar att det som tidigare var ett jobbigt och stundtals frustrerande moment har blivit vardag för en elithockeyspelare.

– Man märker att man tänker annorlunda än man gjorde för ett år sedan. Man är mer noggrann och tycker inte att sådant här är lika jobbigt längre. Man vänjer sig vid att samhället är lite annorlunda just nu, säger Friberg.

28-åringen ska till att göra sin andra Euro Hockey Tour-turnering den här säsongen. Han deltog i Karjala Tournament i Helsingfors i november med gott resultat, sköt två mål på Tre Kronors tre matcher – hans första i A-landslaget – och var en av spelarna som stack ut ur mängden i en turnering som totalt sett inte nådde några högre höjder för svensk del.

– Jag blir väldigt stolt över att få vara med i de här sammanhangen. Jag vet hur hård konkurrens det är bara i SHL och sedan kan man lägga till Schweiz och Ryssland på det. Att få vara del i detta, speciellt som det är på hemmaplan, är enormt för mig, säger Max Friberg.

Kittlar det extra mycket en sådan här säsong när man vet att det antagligen inte kommer så många NHL-spelare som det normalt sett skulle kunna göra till en VM-turnering?

– Det har jag faktiskt inte tänkt på, men nu när du säger det... För egen del kändes det helt okej när jag var med i Helsingfors och jag hoppas såklart kunna göra avtryck här också och ge sig själv en bättre chans i alla fall. Det är en lång väg till ett VM, men jag ska absolut göra det bästa av situationen och se till att de får se det bästa av mig.

"POÄNG ÄR SEKUNDÄRT FÖR MIG"

Max Friberg går mot sin poängmässigt sett bästa SHL-säsong. På 40 matcher har han noterats för tio mål och tio assist. Det är personbästa vad gäller mål och bara två poäng från tangerat personbästa vad gäller poäng. En fjäder i hatten, men inte så mycket mer. Friberg menar att det finns annat än det som syns i matchprotokollet som avgör om han är nöjd med sin prestation eller inte.

– Just målen är skönt att de trillar in i lite oftare än tidigare, för det är något jag har lagt fokus på under försäsongen och även tränat mycket på under säsongen, just på att komma till skott. Det är trevligt, men poäng generellt är sekundärt för mig. Att spela bra hockey och att vi vinner matcher är fortfarande primärt.

Vad behöver du checka av från din lista för att vara nöjd med din insats?

– Det handlar mycket om närkamper. Inte att jag sätter in fem stora tacklingar, utan man-mot-man-spelet och hur många gånger jag kommer ut med pucken från sargspelet. Och det där går hand i hand. Har man en hög procent av vunna dueller i sargspelet och närkamper brukar det leda till att skapa fler lägen att göra mål och skapa offensivt.

Om man tittar totalt sett på den här säsongen, skulle du säga att det är din bästa hittills i SHL?

– Ja, det tycker jag. Det har funnits fler delar som varit där. Den offensiva delen är något jag har blivit bättre på. Innan var man kanske lite mer av en renodlad rollspelare, spelade boxplay och var stark defensivt. Men jag tycker att jag har adderat det offensiva lite mer och det har gjort mig mer komplett på ett sätt som jag kanske inte varit tidigare.

Det blev bara sex NHL-matcher och det var ju inte för att spela nästan 300 AHL-matcher som jag åkte över



Max Friberg hade större förhoppningar på sina fyra säsonger i Nordamerika.

Därför är det heller inte så konstigt att Max Friberg har fått sina chanser i landslagströjan, eller att han omgärdas av NHL-rykten. För trots att han fyllde 28 år i november uppges klubbar i Nordamerika ha ögonen på rightaren från Skövde.

– Jag har inte funderat särskilt mycket på det om jag ska vara ärlig, men om något lag visar att de verkligen tror på att man kan spela i NHL... Vad det nu än innebär... Det ska mycket till om man säger så, säger han.

– Om rätt möjlighet finns är man såklart sugen på att spela så högt det bara går. Så är det ju. Men om vi ser på utvecklingen år för år sedan jag kom tillbaka till Frölunda och är jag ju väldigt glad att hamnade där och fick chansen att spela i Göteborg. Jag har två år kvar på kontraktet och känner ingen press, utan jag är nöjd där jag är och fortsätter gärna på samma bana.

"FATTAR ATT BUSINESSEN INTE ALLTID TILLÅTER DET"

Friberg har redan gjort fyra säsonger i Nordamerika. Mellan 2013 och 2017 spelade han för Anaheim Ducks och Montréal Canadiens organisationer. Det blev bara sex NHL-matcher för Ducks och ytterligare 276 matcher i AHL. Han önskar att det hade blivit fler.

– Jag gjorde de där fyra säsongerna i Nordamerika för att jag ville spela i NHL och jag stannade kvar för att försöka få fäste i NHL, men det blev bara sex matcher och det var ju inte för att spela nästan 300 AHL-matcher som jag åkte över.

Hur mycket koll har du på de kontakter som dina agenter har haft med NHL-klubbar?

– Ingenting just nu. De rapporterar väl om det är folk som är intresserade, men inte specifikt vilka eller vad som händer. Jag vill egentligen inte veta någonting heller. Man är så inne i säsongen och fullt fokuserad på vad som händer i Frölunda och nu den här veckan att göra så bra ifrån sig som möjligt för Sverige. Jag tror att sköter man korten rätt och gör sitt yttersta här och nu behöver man inte fundera så mycket på det andra.

Du vill helst att sådant sköts efter säsongen, när jobbet är gjort?

– Ja, allra helst. Sedan fattar jag att businessen inte alltid tillåter det heller, att det måste skötas lite under säsongen också. Men jag är under kontrakt och funderar inte särskilt mycket på framtiden. Min framtid är hos Frölunda och det är det jag är inställd på.

Jag tror jag började min karriär i Frölunda med att spela 26 matcher utan att göra mål. Det var väl inte vad de hade hoppats på när de värvade mig direkt.

Frölunda ja. Max Friberg återkommer hela tiden till hur bra han trivs i Göteborg och att det gör att han inte har behövt känna stress eller press att tänka på nya utlandsäventyr. Men framför allt känner han en lojalitet gentemot klubben tack vare det tålamod de visade med honom när han anlände 2017.

– Jag tror jag började min karriär i Frölunda med att spela 26 matcher utan att göra mål. Det var väl inte vad de hade hoppats på när de värvade mig direkt. Just den saken också. De trodde ändå att det skulle bli bra i slutändan och ville inte ge mig sparken. Det var ju bra för min karriär (skratt).



Var du orolig för det?

– Näe, de var duktiga på att påpeka att jag gjorde rätt saker i spelet, både Roger (Rönnberg) och (Fredrik) Sjöström, och att målen skulle komma. Hade de däremot inte sagt någonting hade jag nog blivit lite orolig, men de var väldigt tydliga med att jag skulle slappna av, släppa ned axlarna och spela så bra jag kunde.

Han nämner också utvecklingsmöjligheterna som finns i klubben som viktiga. Både för hans personliga utveckling och för laget i stort.

– Det finns alla möjligheter att utvecklas på Frölundaborg. Oavsett om man vill bli tyngre, snabbare eller vara på is och öva skott eller teknik. Det finns alltid folk på plats som är villiga att lägga ned exakt samma tid för att du ska bli bättre. Det är en extremt proffsig organisation på så vis.



Det är också viktiga beståndsdelar i den vinnarkultur som klubben byggt upp de senaste fem åren. Sedan 2016 har det blivit två SM-guld och fyra CHL-titlar. Ett svårmatchat facit.



– Det finns ett stort driv att utvecklas och bli bättre uppifrån och ned. När det finns tror jag att det smittar av sig på spelare också. Jag tror alla som kommer hit känner att när man kommer till Frölunda ska man inte bara vara den man är och göra ett jobb, utan man ska hjälpa laget och utveckla sig själv och bli bättre.

Hur mycket betyder lagkaptenen Joel Lundqvist för just den biten?

– Massor. Han sätter mycket av de här värderingarna som klubben har. Han har hela tiden fortsatt att bli bättre och utvecklats i sin ålder. Det är inte många som har ork eller talang nog att göra det. Han är ett praktexempel på hur man ska vara som Frölundaspelare. Når man själv upp till 50 procent av det han gör har man nått en ganska bra bit på vägen. Han är ganska unik skulle jag säga.

Hur tycker du att den individuella spelarutvecklingen skiljer sig från det du upplever i Frölunda kontra det du upplevde i Nordamerika?

– Det är klart att de också såg ett värde i hur man var som spelare därborta, men samma tålamod finns kanske inte eftersom man draftar sex-sju nya talanger varje år som kommer och vill ha samma plats som du kanske jagar. Det är väl just det att här hemma kan man jobba lite mer långsiktigt och inte bara fokusera på nästa vecka eller nästa match. Där gäller det verkligen att prestera på studs.

Max Friberg ser självkritiskt tillbaka på de sex NHL-matcher han själv gjorde för Anaheim Ducks som ett bevis på det.

– Där känner jag nu i efterhand att ”fan, du spelar ju mer för att överleva än att verkligen visa vem du är och vad du kan tillföra”. Det är något jag ångrar, att jag inte var mer på och vågade lite mer.

Samtidigt, är inte det ganska naturligt att man försöker passa in när man kommer in som ny i ett NHL-lag med tunga stjärnor som, i ditt fall, Ryan Getzlaf och Corey Perry, i omklädningsrummet?

– Jo, sedan vill man ju såklart göra rätt för sig. Laget har ett system och man försöker såklart följa det till punkt och pricka, inte sina egna tankar och instinkter så mycket. Har man fått en uppgift försöker man följa den till punkt och pricka. Så visst, du har rätt i att det är enkelt att ångra sig, men hade man varit tillbaka i samma situation kanske man hade gjort samma sak igen.

I den bästa av världar får Max Friberg en ny chans att bevisa sig i NHL. En stark insats under Beijer Hockey Games i veckan skulle vara ett steg mot den möjligheten. Men om så inte blir fallet kommer han ändå att vara nöjd med hockeylivet.

Bättre win-win-situation är svår att hitta.

Foton: Bildbyrån

