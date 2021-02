I gårdagens avsnitt av SportExpressens podcast "Sanny & Svensson" avslöjade Johan "Mr. Madhawk" Svensson att Brynäsbacken Josef Ingman är klar för spel i Djurgården inför nästa säsong.

Den 25-årige backen, som har fått knapert med speltid i Gävlelaget den senaste tiden, har förståelse för att spekulationer uppstår.

– Det är klart att det blir spekulationer eftersom jag inte får spela just nu och mitt kontrakt går ut. Och får jag inte spela i Brynäs måste jag leta mig vidare. Vart återstår i så fall att se, säger Ingman till Gefle Dagblad.



"JAG VILL JU SPELA MATCHER"

Huruvida Ingman kan lämna redan innan transferfönstret stänger nästa vecka låter han vara osagt.



– Det är i så fall något för mig, Brynäs och Micke Sundlöv att komma överens om. Jag vill ju spela matcher. Gör jag inte det utvecklas jag inte som hockeyspelare, säger han.



Den Modo-fostrade backen har fått sitta på bänken helt och hållet under de två senaste matcherna mot HV71 och Malmö och har under säsongen snittat under åtta minuters istid totalt.

– I nuläget är det Brynäs jag tillhör, jag har kontrakt med Brynäs. Jag har inga tankar någon annanstans. Så länge det står Brynäs på bröstet är det dom som gäller.

