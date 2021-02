30-åringen som lyft AIK

Håkan Åhlund klev av som tränare för AIK och då fick 30-årige Anton Blomqvist plötsligt hoppa in och ta över ansvaret i klassiska klubben.

Då har AIK Hockey också fått ett stort lyft.

– Jag tror att med vinster blir också mitt budskap mer greppbart för killarna, säger Blomqvist till hockeysverige.se.

Under januari valde AIK-tränaren Håkan Åhlund att ta time-out från hockeyn av familjeskäl. Den 30:e i samma månad bröt AIK med Åhlund. Till ny headcoach utsågs assisterande tränaren Anton Blomqvist. Något han inte direkt hade förväntat sig då han valde att flytta med Åhlund från Malmö upp till Stockholm för att i bakgrunden coacha AIK.



– Jag visste att AIK hade det tufft under förra säsongen. Det vi ville göra var att komma in och stabilisera upp det med struktur, säger Anton Blomqvist då hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter en av lagets träningar på Hovet.

– Jag har jobbat med Håkan tidigare och känner honom bra. Vi har jobbat på ungefär samma sätt i Malmö som han och Fredrik (Hallberg) gjort senaste åren. Vi ville, som sagt var, stabilisera upp det och inte titta så mycket på resultaten. Ha en stabil säsong, sätta lite nya grunder och sådana saker.

Var det Håkan Åhlund som handplockade dig till AIK?

– Ja, så var det…

Tvekade du?

– Ja, det gjorde jag eftersom jag hade ett väldigt bra jobb i Malmö som jag trivdes jättebra med. Jag visste också att det fanns en möjlighet att klättra uppåt och kanske vara med och ta ett assisterande jobb i A-laget.

– När jag fick det här i AIK… Jag känner Malmö bra efter att ha spelat där under många år och varit juniortränare i klubben under tre år. Någonstans valde jag då mellan att vara kvar i det trygga eller testa något nytt och se vad jag kan lära mig av det. Jag vägde för och emot. Till slut kände jag att det var dags att röra på mig.

LÄRT SIG MYCKET AV ÅHLUND

Det har så här långt varit en speciell säsong för Anton Blomqvist som tycker att han haft ett väl fungerande samarbete med Håkan Åhlund.



– Det har inte varit några problem överhuvudtaget och egentligen tydligt från start. Håkan har varit headcoach och då har jag försökt stötta alla beslut.

– Vi hade mycket diskussioner där vi inte höll med varandra, men så tycker jag att det ska vara. Så vill jag även ha det i min ledarstab med mina assisterande, att alla får komma till tals men att det i slutändan är headcoachen som måste ta beslutet.

Vilka erfarenheter tar du med från att ha jobbat med Håkan Åhlund?

– Han har rutin och även om det inte gick jättebra ett tag var han ändå rätt lugn. Det är någonting jag kan ta med mig som ung ledare, att oavsett om det går bra, som det gör nu, så kan det vända väldigt snabbt.

– Jag tänker inte dra för stora växlar utan alltid försöka vara nykter i mina analyser av matcher. Beroende resultat är det lätt att man rycks med i känsla och kan tycka ”Jäklar vad vi vinner och vad bra vi är”, men det finns alltid grejer vi behöver vässa på och hitta en större stabilitet.

– Samma sak om vi förlorar, att det inte alltid är så dåligt som det känns trots att resultaten går emot.

Håkan Åhlund.Foto: Ronnie Rönnkvist



”JOBBIGT ATT SLÅ OM FRÅN DAG TILL EN ANNAN”

I början av januari meddelade AIK och Håkan Åhlund att den tidigare landslagsspelaren skulle ta time out från hockeyn under en tid och återvända till familjen i Malmö.



– Han hade även haft Corona och missade några matcher. Då var jag huvudtränare under fyra matcher och fick känna på det lite. Det var även träningar som han inte var här, vilket gav mig någon form av försmak och känsla för vad som komma skall.

– Jag har dessutom varit huvudtränare under tre år. Även om det var på juniornivå tror jag att det handlar om att du är ytterst ansvarig för en grupp och egentligen för allting, på både gott och ont. Är du assisterande är det mer ett område du ska fokusera på.

Tvekade du någon gång då sportchefen, Anders Gozzi, frågade om du ville ta över som headcoach?

– Nej, tvekade gjorde jag inte. Däremot tänkte jag efter vad som var viktigt för mig. Man kan inte vara riktigt förberedd när det kommer så plötsligt inpå. Det hade varit en annan sak om jag hade haft en sommar att förbereda mig på, fått ihop mitt team och planera alla grejer. Nu blev det mer på upp-studs.

– Egentligen var det jobbiga att slå om från en dag till en annan och helt plötsligt vara ytterst ansvarig. Det är fortfarande en utmaning och kommer så vara ett tag framöver. Sedan känner jag såklart att jag blir mer trygg i det och vet hur jag ska hantera situationer.

Anton Blomqvist upplever också att det mediala trycket ökat på honom sedan han klev in i rollen som headcoach.



– Ja, så är det definitivt. Det är mycket mer media och alla dom grejerna. Jag har inte speciellt ont av det och vet att är det headcoach jag ska vara så är media en stor del av jobbet. Jag försöker bara anpassa mig.

– Egentligen är det svårt att förstå vad som händer. Det kan vara så att killarna, då han är borta, helt enkelt lyfter sig då det är Anton (Blomqvist) som står i båset.

– När man inte är med själv där så vet man inte hur snacket går, hur killarna reagerar på det Håkan säger kontra det Anton säger före och efter matcher, analyser och vad det nu månne vara. Det känns i alla fall som Anton har fått killarna med sig.

– Det kanske var det här som behövdes ”försvinner Håkan måste vi verkligen ställa upp här och köra för Anton”. Lite så känns det, att när han klev in i båset blev killarna lite mer skärpta och presterade bättre.

– Varför komma in med ytterligare en ny röst? Låt nu Anton och Johan Olsson, som varit med tidigare på den här nivån i AIK, köra.

– Tittar vi på matcherna som varit sedan dom klev in i båset så har AIK bara förlorat två av tio eller åt det hållet. Det verkar funka så varför skulle man då ta in någon ny?

”HAR KILLARNA MED MIG PÅ ETT ANNAT SÄTT”

Anton Blomqvist tycker också själv att gruppen ställt upp bra bakom honom och hans tränarteam.



– Första matchen när Håkan var sjuk och jag var headcoach vann vi mot Västerås. Jag tror att med vinster blir också mitt budskap mer greppbart för killarna.

– Nu har vi vunnit många av våra matcher då jag varit headcoach, vilket gör att det jag säger känns trovärdigt. På så vis fick jag en skön start. När jag nu säger något har jag killarna med mig på ett annat sätt än vad jag hade haft om vi förlorat.

– Det är den största skillnaden juniorer kontra seniorer, att seniorerna är mycket mer ifrågasättande. Det gäller att jag har argument och tyngd bakom det jag säger. Juniorer sitter mer och lyssnar. I och med att vi vunnit men även gått in och korrigerat vissa saker som också vi fått ordning har jag fått med mig gruppen. Samtidigt är det en bra grupp, bra människor…

– Jag var också tydlig från början och sa att det här var nytt för mig. Jag tror den ärligheten gentemot killarna också var viktig, att jag vågar visa mig sårbar ”Jag kommer inte ha koll på allting utan jag kommer behöva er hjälp”. Där har alla i laget varit fantastiskt bra.

Under Anton Blomqvists ledning har AIK fått ett lyft. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist



Har du skruvat på många knappar för att få AIK att bli ett stabilare lag?

– Nej, det har vi inte gjort och man vill inte kasta om spelet då det gått så pass långt av säsongen. Det jag känner är att vi fått en bättre skjuts på senaste tiden är vårt spel med puck nedifrån. Jag tycker att vi spelar med högre fart än vad vi gjorde tidigare. Där har jag gått in och justerat vissa grejer.

– Likadant med press spelet över hela banan utan puck. Jag tycker att vi är intensivare just nu och gör det jobbigt för motståndarna i och med att vi ligger nära och fyller upp för varandra.

Du har varit i USA under två säsonger, hur influerat är ditt ledarskap därifrån?

– Jag hade väldigt bra tränare i USA som jag har mycket att tacka för. Det jag gillade där borta var att det var väldigt mycket av och på. Det är också något jag tagit med mig.

– Jag försöker vara nära mina spelare, lära känna killarna och verkligen se människan. Tränar vi klockan ett kan jag gå runt och garva med dom innan, men när vi går på vill jag att det ska vara ordentligt och att vi tränar intensivt, precis som det var idag (AIK har just haft en mycket fartfylld träning).

– Det värsta jag vet, vilket jag tyckt sedan jag blev tränare, är när vi slänger bort dagar för att man inte är redo mentalt. Jag skulle säga att det jobbigaste med att spela hockey på den här nivån är just det mentala. Alla dom som är här har en skicklighet och en förmåga att utöva idrott. Men att ställa om, vi spelade match igår, tränar idag, match imorgon, då är det huvudet som utmanas.

– Där försöker jag prata mycket om att vi ska vara redo. Idag tränade vi 30 minuter och den tiden ska vi göra bra. Jag vill att vi ska ha bra dagar. Om vi sedan är på is 50 minuter eller 1.15, det ska vara kvalité på det vi gör. Där har jag en väldigt hög kravbild, avslutar Anton Blomqvist som har två år kvar på kontraktet som headcoach i AIK.

