Svenskforwarden spelklar efter skadan

Den tidigare HV71-forwarden Kevin Stenlund åkte på en smäll i förra veckans möte med Florida Panthers och har sedan dess missat fyra matcher för Columbus Blue Jackets.

Efter över en vecka på skadereserven meddelar nu NHL-klubben att svenskforwarden är redo för spel igen.

Stenlund tränade för fullt med laget under gårdagen och är tillgänglig för spel i nattens möte med Dallas Stars.

Den svenske forwarden har bara kommit till spel i två matcher för Blue Jackets den här säsongen, men på dessa matcher har han noterats för två poäng (1+1). Totalt har 24-åringen hunnit med att spela 38 NHL-matcher för Blue Jackets sedan han tog klivet över till Nordamerika inför säsongen 2018/19.

Welcome back, Stens!



We have officially activated C Kevin Stenlund off Injured Reserve. #CBJ | @Huntington_Bank https://t.co/L0DP74S7wp