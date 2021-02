Klingbergs succé fortsätter: "Riktigt bra självförtroende"

John Klingberg fortsätter att leverera poäng för sitt Dallas Stars. I natt kunde svensken noteras för två assist, vilket innebär att han nu har gjort över 300 assist i sin NHL-karriär. Klingbergs bägge assist var skott från blålinjen som lagkamraten Joe Pavelski kunde styra in. Pavelski var väldigt nöjd med svenskens insats efter matchen.

– Han spelar med riktigt bra självförtroende just nu. Han vill ha pucken och hittar ytor hela tiden, vilket är det enda jag kan be om. Han serverade några bra puckar som jag fick klubban på och som sedan kunde hitta in I målet, säger Pavelski om svensken efter matchen.

Joe Pavelski stod för fyra poäng i matchen och Dallas Stars tränare Rick Bowness var väldigt nöjd med både Klingbergs och Pavelskis insatser.

– Joe (Pavelski) och John (Klingberg) har något väldigt bra ihop just nu, de har jobbat bra med att skymma och att styra pucken. De tränar mycket ihop och är nyckelspelare för vår offensiv, säger han efter vinsten.

"MITT HUVUD HÄNGER INTE MED""

Trots stort förtroende och nästan 21 minuters istid i debuten kunde Patrik Laine inte noteras för mer än två skott och två tacklingar i matchen – hans första med Columbus Blue Jackets efter trejden från Winnipeg Jets härom veckan.

Den 22-årige finländaren var även på isen vid två av Dallas Stars sex mål.

– Det var tufft i början, mina ben hängde inte med, mitt huvud hängde absolut inte med och mina händer var inte med mig, säger Laine till NHL.com efter matchen och fortsätter:

– Självklart spelar det nya systemet och de nya kedjekamraterna roll, men jag är inte här för att komma på ursäkter. Jag kom inte upp på den nivån som krävdes för att hjälpa laget vinna.

Patrik Laine har fortfarande inte hunnit genomföra någon träning med Columbus Blue Jackets då han har suttit i karantän sedan han anlänt till Blue Jackets.

Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 6–3 (1–0, 4–1, 1–2)

Dallas Stars: Joe Pavelski x2 (7), Jamie Benn (2), Dennis Gurianov (4), Radek Faksa (1), Alexander Radulov (3).

Columbus Blue Jackets: Seth Jones (1), Michail Grigorenko (2), Dean Kukan (1).