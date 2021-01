Målvaktsdoldisen höll nollan och talangerna stod för poängen

Förra säsongen tog Scott Wedgewood en plats i Tampa Bay Lightnings slutspelstrupp och är därför belönad med en Stanley Cup utan att ha spelat en enda match. I natt höll han nollan i New Jersey Devils 2-0-vinst mot ett hårt pressande New York Islanders.

Målvakten Scott Wedgewood höll inatt sin första NHL-nolla sedan 2017 då han stoppade 28 skott i New Jersey Devils tredje vinst för säsongen.

Efter matchen dedikerade den 28-årige målvakten den hållna nollan till sina föräldrar men speciellt till sin mamma som under dagen fyllde år.

– Jag är säker på att hon är glad men jag har inte kollat på min telefon ännu. Jag älskar de och de har varit allt man kan önska sig, så jag är glad och hoppas att hon hade en bra kväll, säger Wedgewood till TSN.

Målprotokollet öppnades i slutet av den första perioden med mål av Jack Hughes i powerplay vilket följdes upp av Pavel Zacha som med en minut kvar av första perioden sköt in matchens andra och sista mål.

Rookien Ty Smith stod för två assist i matchen och har nu gjort poäng i fem raka matcher. Han är den blott sjätte rookiebacken i NHL-historien att göra poäng i var och en av sina fem första NHL-matcher. Den senaste som lyckades med det var Colorados Cale Makar.

New Jersey Devils – New York Islanders 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

New Jersey Devils: Jack Hughes (3) Pavel Zacha (1).