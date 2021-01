SHL-lagen är just nu i färd med att värva friskt för att stärka upp sina lag inför avslutningen av säsongen.

Det är främst importer som värvas och det kan ibland vara osäkra kort. Här synar därför Robin Olausson tio importer som floppat i SHL de fem senaste säsongerna.

Värvningshysterin har varit och är stor just nu bland SHL-klubbarna.

Flera lag ska värva in spelare för att rädda sina säsonger och vi har redan fått se en stor mängd lag förstärka mitt under säsongen. Så som marknaden ser ut just nu är det främst importer som finns tillgängliga för SHL-spel och det är också dit som sportcheferna tittar.

Men att värva in en import är alltid lite riskabelt då det ofta är en chansning. Det kan antingen bli en fullträff (Ryan Lasch, Carter Camper osv.) men i vissa fall går det mindre bra.

Här listas därför tio importvärvningar som floppat stort i SHL de senaste fem säsongerna.

Listan är utan rangordning och har begränsats till max två spelare per lag för annars skulle vissa lag kunna dominera listan (ingen nämnd, ingen glömd).

Sällan har nog en värvning gjort så lite avtryck i SHL som Rok Ticar i Oskarshamn under fjolårssäsongen. Innan flytten till Småland hade slovenen spelat flera säsonger i Tyskland samt i KHL och han hade även erfarenhet från VM- och OS-spel. Centern misslyckades dock totalt i SHL och gick poänglös från alla sina 19 matcher i ifjol och var mestadels osynlig ute på isen.

Det ledde till att han fick lämna Oskarshamn i förväg och han har därefter flyttat till Österrike för spel i Klagenfurter. Där har Ticar gjort succé den här säsongen med 29 poäng på 33 matcher vilket get en elfte plats i poängligan.

Rok Ticar.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Zengerle hade levererat bra med poäng både på college samt i AHL när han presenterades av Linköping 2017. I LHC lyckades han dock inte alls på samma sätt utan det blev endast nio matcher i SHL innan amerikanen lämnade Sverige igen. Centern mäktade endast med en enda assist under tiden i Östergötland.

Efter tiden i Linköping har Mark Zengerle hunnit med en säsong i AHL samt tre i den tyska ligan. I Tyskland har 31-åringen gjort succé och säsongen 2018/19. Han gjorde då 52 poäng på 46 matcher och kom då åtta i poängligan. Hans 38 assist var dock bäst av alla i DEL den säsongen. Spelar just nu i Eisbären Berlin.

Mark Zengerle.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Den välmeriterade forwarden var en etablerad stjärna i Finland som bland annat hade spelat både VM och OS för den finländska landslaget innan han återvände till Rögle 2017. Han var bra i Ängelholm under sin första sejour 2012/13 men imponerade inte när han återvände och såg bitvis oengagerad och loj ut, speciellt i egen zon (-13).

I Skellefteå 2018/19 blev det ännu sämre. Aaltonen tappade i offensiv produktion rejält med bara ett mål och nio poäng på 35 matcher samt ett bristande helhetsspel. Det gjorde att han lämnade och flyttade hem till Finland igen. Väl tillbaka i Liiga har det dock blivit succé för 35-åringen som har gjort 65 poäng på 78 matcher sedan han lämnade Skellefteå. Spelar nu i Kärpät.

Juhamatti Aaltonen.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Kom till Gävle efter flera starka säsonger i den tyska ligan men det blev ingen lång vistelse i Sverige för Caporusso. Kanadensaren fick kicken efter endast sju matcher där han stått för en assist. Som råge på allt hade Caporusso -5 i plus/minus-statistiken, på sju matcher.

Efter fiaskot i Brynäs flyttade centern tillbaka till DEL. Förra säsongen spelade han i Italien och blev mästare med Asiago. Nu är han klubblös.

Louie Caporusso.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



När O’Byrne kom till HV71 2015 hade han höga förväntningar på sig från dag ett. Kanadensaren hade spelat över 300 NHL-matcher Montreal Canadiens, Colorado Avalanche och Toronto Maple Leafs och lovordades också av dåvarande HV-stjärnorna Martin Thörnberg och Erik Christensen inför flytten till Sverige.

Väl på plats i Jönköping blev det dock inte som planerat för den storväxte backen. Han var skadedrabbad, mäktade bara med fem poäng på 28 matcher och drog på sig en väldans massa utvisningar (78 utvisningsminuter på 28 matcher). Han hade egentligen skrivit på ett tvåårskontrakt med HV71 men det bröts i förtid och Ryan O’Byrne meddelade sedan att han avslutade sin karriär, 32 år gammal.

Ryan O'Byrne.Foto: Stefan Persson/Bildbyrån



Den NHL-meriterade kanadensaren kom till Rögle 2018, bara månader efter att han representerat Kanada vid OS i Pyeongchang. Det var alltså en riktig prestigevärvning som Rögle stod för. I Ängelholm hittade dock Thomas aldrig rätt. Det blev bara elva matcher och en poäng innan forwarden fick lämna klubben.

Han flyttade sedan till KHL och imponerade i Traktor Tjeljabinsk under slutet av säsongen. Han kunde dock inte återupprepa det i fjol och fick lämna klubben. Efter att ha gått klubblös en längre tid har 28-åringen nyligen skrivit på för KooKoo i den finska ligan.

Christian Thomas.Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån



Den finländske forwarden hade gjort stor succé i Liiga säsongen 2018/19 och sköt 28 mål och 55 poäng vilket var tillräckligt bra för att vinna både mål- och poängligan. Det ledde till att han värvades till Färjestad där han skulle ta ett steg uppåt i karriären. 26-åringen fick dock lite speltid i Karlstad och det var tydligt att samarbetet inte funkade alls. På isen gjorde Leskinen sex poäng på 14 matcher innan kontraktet bröts och han flyttade tillbaka till Finland.

På hemmaplan har det gått klart bättre för Ville Leskinen som har gjort 30 poäng på 27 matcher i HIFK sedan han lämnade SHL.

Ville Leskinen.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



När Mullen värvades till Linköping 2017 skulle han vara en toppback men så blev det inte riktigt. Visst han levererade elva poäng på 34 matcher vilket inte är dåligt direkt men hans spel i stort lämnade mycket att önska. Amerikanen var misstagsbenägen och var inte den stabila backen som LHC hade hoppats, han hade bland annat -11 i plus/minus vilket var sämst i laget.

Patrick Mullen hade skrivits ett tvåårskontrakt med Linköping men lånades ut till tyska Adler Mannheim innan den första säsongen ens var över innan avtalet bröts. Efter tiden i SHL har Mullen spelat i både Österrike samt Nordirland där han stått för poängstarka säsonger. Nu är 34-åringen klubblös.

Patrick Mullen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Kristo var en meriterad AHL-spelare innan han flyttade till Europa och spelade KHL-hockey 2017/18. Säsongen därpå flyttade han till Sverige för spel i Brynäs men det blev ingen lyckad övergång. Amerikanen såg vilsen ut på SHL-isen och åstadkom inte mycket under sina tio matcher i Gävle. Avtalet bröts och Danny Kristo flyttade då i stället till Schweiz.

I den schweiziska ligan gick det okej för forwarden vilket ledde till ett KHL-kontrakt med Kunlun Red Star inför årets säsong. Där blev det dock endast 14 matcher innan Kristo fick kicken. Nu spelar han i tyska Augsburger Panthers.

Danny Kristo.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Inför säsongen 2017/18 värvade Skellefteå Morgan Ellis som kom från två starka år i AHL och spåddes vara en nyckelback för ’AIK’. Kanadensaren hade dock ingen rolig tid i Västerbotten då det endast blev fem poäng på 39 matcher innan han lämnade för spel i Färjestad där det blev sex poäng på 15 matcher, slutspelet inräknat.

Efter den tunga säsongen i SHL flyttade Ellis till Tyskland där den offensiva produktionen slutligen kom. Han stod för 34 poäng, fjärde bäst bland ligans backar, och hans tolv mål gav en seger i backarnas skytteliga. Det ledde till en KHL-vända för 28-åringen men där blev det aldrig någon succé. Morgan Ellis är nu i stället tillbaka i Tyskland och spelar för ERC Ingolstadt.

Morgan EllisFoto: Ola Westerberg/Bildbyrån



