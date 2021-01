Sänktes av stjärnan - svenskbacken kan bli borta länge

Det var i tisdagens segermatch mot Washington Capitals som olyckan var framme för Pittsburghs svenske back Marcus Pettersson. Pettersson tvingades utgå efter att ha sänkts av en tackling signerat T.J. Oshie. Oshie fick från början fem minuters utvisning, men det justerades till en tvåminutare för interference.

Nu har et dystert skadebesked kommit. Under gårdagskvällen meddelade coachen Mike Sullivan att Pettersson bedöms vara "vecka till vecka" och således riskerar att bli borta från spel länge. Problemen preciseras inte närmare än att det rör sig om en skada på överkroppen.

24-åringen har gjort ett mål på de fyra matcherna han spelat under säsongen.

Major penalty on TJ Oshie for this hit on Marcus Pettersson, reduced to a minor for interference. Do not believe the head was the main point of contact, blindside not technically illegal pic.twitter.com/yGkEVioWn9