”Målen är inte något som jag hänger upp mig på”

Daniel Ljunggren ligger topp tio i HockeyAllsvenskans poängliga – men har bara gjort ett mål.

För hockeysverige.se berättar han om udda statistikraden samt jakten på ett allsvenskt rekord.

– Det är en morot att försöka ta sig ännu längre, säger 26-åringen till hockeysverige.se.

Mora IK har varit ett av de mest intressanta lagen att följa i HockeyAllsvenskan den här säsongen då klubben har gjort lite av en nystart med en helt ny huvudtränare samt en stor mängd unga talanger.

Centern Daniel Ljunggren är en av lagets mest framstående spelare och menar att klubben ska vara nöjda med säsongen hittills, som renderat i att de ligger på en tionde plats just nu.

– Vi har haft många bra perioder, men några mindre bra också. På det stora hela skulle jag säga att det är en bra säsong men vi har varit lite för ojämna, säger Ljunggren till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det har varit mycket nytt med både spelare och ledare men vi fick ihop det bra direkt från start. Alla nya killar som har kommit in har bidragit mycket redan från första dagen.

Just att det är en stor mängd unga spelare kan bidra till lagets ojämnhet. Daniel Ljunggren är fortfarande ung, 26 år gammal, men har blivit en av de äldsta i laget med tanke på att nästan hälften av spelarna i truppen är födda på 2000-talet, viket bidrar till att han tagit på sig lite mer ansvar.

– Det är många som inte har spelat i Allsvenskan tidigare men jag tycker att alla nya killar har tagit steg för varje ny vecka som går.

– Det är väl lite omedvetet, man försöker ju såklart hjälpa de yngre. Det har väl blivit att man vill bidra med positiv energi som ger självförtroende så det är väl på sätt då.

Laget ligger visserligen bara tia i tabellen men sett till poängsnitt är Mora uppe på femte plats, alltså en direktplats till kvartsfinalspelet.

Det finns dock fortfarande flera gånger som laget behöver jobba med och förbättra enligt Daniel Ljunggren.

– Vi jobbar med jämnheten hela tiden och det är små saker lite hela tiden men det känns som att det håller på att bli bättre på alla plan.

– Det är väl i vissa perioder i matcher där vi börjar sprätta puckar och blir lite långa i laget i stället för att hjälpa varandra i skiten. Försvarsspelet hade vi lite tufft med tidigare, innan jul, men det tycker jag att vi har stramat åt och vi har också blivit tajtare som grupp.

Ett stort utropstecken för Mora IK den här säsongen har varit spelet i powerplay.

I fjol sköt laget 29 mål på 52 matcher och hade en målprocent på 16,57 i spelformen.

Den här säsongen har Mora gjort 31 mål på 27 matcher och har en procent på hela 31,31.

Vad ligger bakom den stora förändringen?

– Powerplay började väl lite sisådär egentligen, i början var vi inte riktigt nöjda med hur det fungerade. Vi kände i gruppen att vi har många skickliga spelare och om vi bara fick till det där lilla sista så skulle det bli bra.

– Vi gjorde några små förändringar och sedan hade vi match mot Björklöven uppe i Umeå där vi gjorde sex mål i powerplay och efter det har det klickat. Vi fick bra självförtroende och har kunnat bygga från det och sedan har det bara rullat på.

Det händer alltid någonting när pucken är på Daniel Ljunggrens klubba.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



Daniel Ljunggren har en stor del i lagets framgångsrika powerplay-spel med sin smartness samt passningsförmåga. Han menar att spelet i numerärt överläge ger ett stort självförtroende för hela laget.

– Vi känner i båda powerplay-formationerna att om vi får läget så vet vi att vi kommer att vaska fram några målchanser och det ger ju en lite frihet.

– Det är ingen hemlighet eller några konstigheter utan det är bara skickliga spelare med stort självförtroende i den spelformen.

Den 26-årige centern går just nu mot sin bästa säsong någonsin i karriären. På 27 matcher har han gjort 30 poäng och han ligger därmed tia i den allsvenska poängligan.

– Jo men, jag tycker det går helt okej. Jag har ju alltid varit mer av en framspelare än en målskytt och det syns ju absolut i år, säger Ljunggren.

Faktum är att Daniel Ljunggren kan vara på väg att gå mot en mycket unik säsong. Han har gjort 30 poäng men då har det endast blivit ETT mål och 29 assist. Att en spelare snittar över en poäng per match samtidigt som han gör så få mål är högst ovanligt.

Tänker du på att det inte kommit några mål eller är du bara nöjd så länge poängen kommer?

– Jag hade väl gärna pillat in två eller tre mål till i alla fall men så länge laget har gått bra och man ändå är med och bidrar i offensiven så då är inte själva målen något som jag hänger upp mig på.

– Det sitter i ryggmärgen ända sedan jag var liten att det är roligare att spela fram till mål. Jag lägger hellre en fin assist än sätter ett snyggt mål.¨

Fascinated by Daniel Ljunggren's 1-29-30 line in 27 games. Hope he keeps it up.



The fewest goals by a forward in a point per game season in HockeyAllsvenskan is 9 by Conny Strömberg with Örebro in 11/12. The fewest in the SHL is 6 by Stefan Nilsson for Luleå in 97/98.