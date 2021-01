Målskytt – sedan klev Zibanejad av skadad

Mika Zibanejad fick spräcka säsongens målnolla när New York Rangers tog emot rivalen New Jersey Devils hemma i Madison Square Garden under natten till onsdag.

I powerplay kunde den svenske skarpskytten överlista Mackenzie Blackwood med ett sylvasst direktskott från relativt dålig vinkel. Målet reducerade Devils ledning till 2–3, men Rangers lyckades aldrig hämta ikapp underläget.

Tack vare två mål och en assist från fjolårets draftetta Jack Hughes kunde Devils till slut vinna matchen med 4–3.

Zibanejad kunde dock inte vara med och jaga en kvittering i slutet av matchen, då svensken i slutskedet av den tredje perioden tvingades kliva av efter att ha tappat skäret och olyckligt fallit in i sargen.

Efter matchen hade Rangers ingen uppdatering kring Zibanejads status.

The Zibanejad injury that appears to have held him out of the final moments of play #NYR pic.twitter.com/HjMNfyqiN6 — Shayna (@hayyyshayyy) January 20, 2021

New York Rangers – New Jersey Devils 3–4 (0–1, 2–3, 1–0)

N Y Rangers: Chris Kreider (1), Mika Zibanejad (1), Filiip Chytil (1).

New Jersey: Jack Hughes 2 (2), Travis Zajac (1), Miles Wood (3).