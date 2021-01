Nya skadebeskedet: "OEL" blir borta längre

Efter att först ha noterats för tre assist i helgens möte med San Jose Sharks åkte Oliver Ekman Larsson på en otäck smäll i den tredje perioden. Den svenske stjärnbacken brakade in i kortsargen bakom Arizonas mål efter en duell med Evander Kane.

Svensken blev liggandes på isen och efter matchen konstaterades det att "OEL" skulle bli borta på dag-till-dag-status.

Den skadestatusen har nu uppdaterats.

Enligt José M. Romero på AZ Central kommer Ekman Larssons frånvaro bli uppemot tre till fyra veckor lång.

Oliver Ekman-Larsson to miss three to four weeks, Coyotes confirm. That timeline means he misses the rest of the month and well into February.