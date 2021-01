Efter coronan - uppges redo för spel

– Det såg sannerligen ut som att han var redo för spel, sade coachen David Quinn efter gårdagens träning.

I natt går New York Rangers in i NHL-säsongen 2021. De gör det med ett derby mot ärkerivalen Islanders. Mika Zibanejad gick i dagarna ut med att han haft coronaviruset, och att det var därför han hade missat den första veckan av New York Rangers träningsläger.

Nu har den svenske stjärncentern kommit tillbaka efter sjukdomen, och har deltagit fullt ut på lagets två senaste träningar. I nattens möte med Islanders ser det också ut som att Zibanejad kommer finnas med i laguppställningen.

– Det såg sannerligen ut som att han var redo för spel idag, sade coachen David Quinn efter onsdagens träning.

– Alla vet att han har haft Covid, och alla reagerar olika på det. Det kommer bli ett "byte för byte-beslut".

Enligt NHL.com förväntas Mika Zibanejad, som sköt 41 mål på 57 matcher förra säsongen och hade tidernas bästa svenska målsnitt i NHL, spela i en kedja med Pavel Buchnevich och Chris Kreider..

