Succéjunioren utgick skadad – efter smällen

19-årige Moritz Seider är utlånad till Rögle från Detroit Red Wings och har gjort succé i SHL den här säsongen.

Han har fått ett stort förtroende samt varit väldigt framträdande hittills på Rögles blålinje.

Det var därför oroväckande bilder i dagens match mot Leksand när den tyske junioren tvingades lämna skadad efter en tackling från Jon Knuts.

Knuts tacklar Seider strax efter att backen har skickat iväg en passning. Han trillar då bakåt och dundrar in i sargen bakom sig. Efteråt var han märkbart groggy och behövde hjälp för att ta sig av isen. Jon Knuts utvisades två minuter för late hit.

Jon Knuts checks Seider and this time Seider is unable to reverse, flying into the boards and leaves the ice in pain. pic.twitter.com/pqe7Johmrm