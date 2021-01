Kom till klubben på try out – nu blir han lagkapten

Efter 15 säsonger, varav tolv som lagkapten, stod det i höstas klart att 37-årige Mikko Koivu skulle tvingas lämna Minnesota Wild när hans kontrakt med NHL-klubben löpte ut.

Det lämnade Wild-ledningen med uppgiften att hitta en ny lagkapten att ersätta veteranen med. Med premiärmatchen mot Los Angeles Kings runt hörnet har nu klubben fattat ett beslut.

Ny lagkapten i Minnesota Wild blir från och med den här säsongen 31-årige Jared Spurgeon.

– Han är en kille som alla i omklädningsrummet respekterar och vi vet att vi kan räkna med honom. Han är en person som alla i vår organisation dras till och vi känner, med hur Jared har hanterat sin karriär där han skrev ett free agent-kontrakt med oss för att sedan jobba sin väg upp i laget, att det här är en passande roll för oss. Vi kunde inte vara gladare, säger Wilds general manager Bill Guerin i ett videoklipp på klubbens hemsida.



Spurgeon draftades av New York Islanders 2008, men backen skrev aldrig något kontrakt med klubben och efter att ha spenderat fem juniorsäsonger i Spokane skrev han på för Wild som free agent under hösten 2010 efter att ha imponerat på klubbens träningsläger under sin try out.

Totalt har det blivit 653 matcher och 280 poäng för 31-årige Spurgeon i Wild-tröjan.

