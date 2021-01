Zdeno Cháras förklaring - därför bytte han klubb

Efter 1 023 NHL-matcher för Boston Bruins blev Zdeno Chára just innan nyår klar för Washington Capitals. Klubbytet kom som en stor överraskning just med tanke på hur tätt förknippad den 43-årige slovaken är med Bruins, som han var lagkapten för under hela sin tid i klubben.

Under en digital presskonferens förklarar Chára hur det kunde komma sig att han lämnar Bruins efter 14 år. Där avslöjar han att han förde en dialog med Bruins general manager Don Sweeney under hösten, men att det han hade att erbjuda inte föll honom i smaken.

– Jag skulle inte vara med i laguppställningen under starten av säsongen, inte vara ombytt i en del matcher och inte spela back-to-back-matcher. De skulle använda mig som mer av en reservspelare, förklarar Chára.

Det var heller inte alls givet att NHL:s äldsta spelare skulle förlänga karriären över säsongen 2020/21.

"HAR BENSIN KVAR I TANKEN"

– Jag bestämde mig för att om jag skulle börja träna skulle jag behöva vara ärlig mot mig själv. Det fanns inte utrymme för några tveksamheter kring att behöva lägga ned jobbet som krävs för att spela i NHL, säger han.

– Men jag har fortfarande väldigt kul på isen. Jag gillar fortfarande att träna hårt, kliva upp på morgonen och göra allt som krävs. Det var en indikation på att jag fortfarande har bensin kvar i tanken och att jag fortfarande vill gå ut och göra min grej. Det är min motivation: att visa att jag fortfarande kan spela.

Washington Capitals ger honom den chansen. Chára har inte fått några löften om speltid i sin nya klubb, men bör komma väl till hands med tanke på att tjecken Michal Kempny förväntas missa hela grundserien efter att ha slitit av hälsenan.

Kontraktet löper över den här säsongen och är värt 795 000 dollar i grunden, men kan ge nästan det dubbla om Chára lever upp till de bonusklauser som finns i avtalet.

Han får 230 000 dollar om han spelar minst tio matcher för Capitals, ytterligare 250 000 dollar om klubben går till slutspel och 250 000 dollar om laget vinner Stanley Cup.

