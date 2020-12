Tyska storlöftet ledde laget till seger

3–5 mot Finland och 2–16 mot Kanada.

Det var det kraftigt decimerade tyska JVM-lagets tuffa start på turneringen i Edmonton. Men i natt fick laget äntligen anledning att jubla.

I mötet med Slovakien blev det nämligen seger med 4–3 efter förlängning sedan backen Mario Zimmermann skjutit tvåpoängaren till Tyskland.

Matchens stora förgrundsfigur var dock, i vanlig ordning, årets drafttrea Tim Stützle. Han firade sitt nyskrivna NHL-kontrakt med Ottawa Senators genom att skjuta Tysklands två första mål i matchen och sedan stå för en assist på övertidsmålet.

Tim Stützle shows off his wheels, going end-to-end and getting a bounce to tie it up! #WorldJuniors pic.twitter.com/Uxy9c2lRJG