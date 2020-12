Missade hela säsongen - nu kommer glädjande besked

Han har inte spelat sedan april 2019. Den forne supertalangen, som gick som tvåa i draften 2017, har haft stora problem med migrän och kunde inte spela en enda match förra säsongen. Men nu kommer positiva rapporter kring Nolan Patrick.

Flyersreporten Sam Carchidi skriver på twitter att Patrick nu kan åka skridskor utan problem, och att han sover mycket bättre än tidigare då hans problem med huvudvärken minskat.

Carchidi skriver att det finns ett par hinder till som Patrick måste ta sig över innan han kan spela, men att det "låter optimistiskt".

22-åringen skrev i oktober på ett nytt kontrakt med Philadelphia. Avtalet sträcker sig över ett år och är värt ungefär 875 000 dollar.

Update: Nolan Patrick is skating without issues and able to sleep much better because headaches have diminished. Still some hurdles but it’s sounding optimistic. #Flyers