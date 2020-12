JVM-backen: Därför tänker jag knäböja under nationalsången

– Målet är att uppmärksamma hur alla borde behandlas, säger han till Grand Forks Herald.

Ryan Reaves, Matt Dumba, Jason Dickinson, Tyler Seguin och svenske Robin Lehner valde att knäböja under nationalsången redan i somras, under Stanley Cup-slutspelet, för att ta ställning mot orättvisor och polisbrutaliteten mot svarta i USA. NHLPA valde ju dessutom att avstå från att spela under en hel matchkväll, som en protest mot polisvåldet och för att ta ställning i den massiva debatten som uppstod efter George Floyds dödsfall.



Nu skapar forwardslöftet Jasper Weatherby, som valdes av San Jose i fjärderundan av NHL-draften 2018, och den mer kände lagkompisen Jacob Bernard-Docker uppmärksamhet genom att gå ut med att de kommer göra samma sak när collegesäsongen drar igång i veckan. Bernard-Docker är en av collegehockeyns tänkta stjärnor. Han var med och vann JVM-guld med Kanada i vintras och valdes i förstarundan, som spelare 28, av Ottawa för två år sedan.

– Det handlar om hur mina föräldrar uppfostrade mig. Mina föräldrar sa alltid att det handlar om att behandla alla med respekt. Det spelar ingen roll var de växte upp eller vad de tror på, säger Bernard-Docker till Grand Forks Herald och fortsätter:

– Det är några som frågat mig varför jag planerar att knäböja, eftersom jag är kanadensare. Mitt svar är att det här går så mycket djupare än nationalitet. Oavsett vilken bakgrund du har, eller var du är från, är vårt mål att uppmärksamma hur alla borde behandlas lika. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

Duon spelar för University of North Dakota, som själva haft problem med rasism. I somras lämnade två spelare skolans volleyboll-lag efter att det cirkluerat en video där de sjöng en låt där N-ordet förekom. Det var också på den skolan Mitchell Miller skulle börja gå under hösten. Miller draftades i somras av Arizona, men efter att det kommit fram att Miller blivit dömd för mobbning och rasism under sin tidigare skolgång valde Coyotes att släppa rättigheterna och skolan sparkade ut honom ur hockeylaget.

– Alla förstår att det han gjorde inte var rätt. Men samtidigt försöker jag och Jasper förändra människors perspektiv litegrann. Så förhoppningsvis kan Mitchell förstå att det han gjorde var fel, justera det, och gå framåt, säger Bernard-Docker.

Jasper Weatherby och Jacob Bernard-Docker hoppas att deras aktion kan göra skillnad - även om de inte är några superstjärnor.

– Vi är inte LeBron James eller Serena Williams. Vi går på gatorna på Grand Forks. Vi betalar hyra som alla andra. Vi kör vanliga billar. Vi hoppas att det vi gör kan dra igång en konversation om ämnet, säger Weatherby.

