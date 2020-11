LISTA: Spelarna som är mest effektiva

Några av SHL:s bästa målskyttar är också några av SHL:s mest effektiva spelare. Men det finns undantag...

SHL har uppenbarligen en mängd spelare med otroliga träffbilder och magiska skott. Eller är det helt enkelt så att massor av de spelarna som varit målvassa så här långt, kommer se en utdelning som sjunker i takt med att säsongen fortlöper?

När vi kollar in spelarna som är mest effektiva i ligan, inte sett till spelad minut utan till antalet tagna skott (enligt SHL:s statistik), noterar vi några väntade och några inte alls lika väntade namn.

Adam Tambellini är mest effektiv av alla i SHL. Han gör mål på en tredjedel av sina skott. Tambellini plockas dock bort från den här listan eftersom han bara spelat tre matcher. Att han gjort två mål på sex skott är inte så häpnadsväckande. Vi får se vad kanadensaren kan uppnå nästa vecka, när han ska vara tillbaka från skada.

Så, vilka spelare är mest effektiva?

1. Dennis Everberg, Rögle

Tambellinis lagkompis i Rögle, Dennis Everberg, är något oväntat den mest effektiva spelaren i SHL just nu. Visserligen träffar "bara" omkring 58 procent av hans skott mål, men de som väl träffar mål har en tendens att gå in.

Forwardsstjärnan har gjort sju mål på 22 skott på mål, vilket ger en skottprocent på galna 31,82. Vi kan dock utgå ifrån att den utdelningen inte kommer hålla i sig, utan att Everberg åtminstone ramlar ned på fjolårets skottprocent som var 19 procent. Även den siffran är dock riktigt bra. I Växjötröjan låg Everberg på strax under 19 procent, så det är uppenbarligen den nivån han håller.

Dennis EverbergFoto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



2. Fredrik Forsberg, HV71

Har man SHL:s kanske vassaste skott är det ingen slump att man ligger högt upp på den här listan. Forsberg har en skottprocent på 30,3 - och den lär nog inte ens han kunna hålla.

Dessutom har twitterkontot Better than a monkey visat att Forsberg ligger högt över sitt xG (förväntade mål). HV-stjärnan överpresterar där med drygt två mål per 60 spelade minuter - vilket är extrema siffror. Det är dubbelt så högt som Emil Bemström som annars har den högsta noteringen sett till de fem senaste åren.

Forsberg träffar mål med två tredjedelar av skotten och gör mål på nästan en tredjedel av skotten som går på mål - och han öser in mål trots minimal speltid. Hans säsongsstart är helt enkelt väldigt fascinerande. Men är det något vi kan slå fast är det att den utdelning han har nu inte kommer hålla.

3. Jesper Frödén, Skellefteå

Efter att ha redovisat två helt ofattbart effektiva spelare rasar det rejält ned till tredjeplatsen. Jesper Frödén ligger "bara" på 21,7 procent. Det är fortfarande väldigt högt, men inte ens i närheten av Forsberg och Everberg. Så här har vi en kille som i alla fall har en chans att hålla uppe sin måleffektivitet.

Skellefteås succéspelare hade dock en skottprocent som var betydligt lägre förra säsongen, då han landade in på mer rimliga 15 procent. Han skjuter dock betydligt mer den här säsongen, han har 46 skott på mål jämfört med de 77 han sköt på hela förra säsongen, och det borgar för att han åtminstone kommer kunna göra klart fler än de tolv mål han gjorde då. Frödén är ju redan uppe på tio.

Fortsätter han hålla det skotttempo han gör nu, men landar in på förra säsongens skottprocent, kommer han ändå göra starka 17 mål. Håller han uppe den effektivitet han haft den här hösten kommer han göra omkring 25 kassar.

4. Michael Lindqvist, Färjestad

Michael Lindqvist ligger precis bakom Frödén, på 21,6 procent. Men i hans fall är det faktiskt nästan rimligt att tro att han kommer kunna hålla den. Åtminstone nästan.

Lindqvist har tidigare legat på 27, 18, 18 i skottprocent i SHL. Han ligger helt enkelt alltid väldigt bra till och har slutat topp-tre i skotteffektivitet under sina tre tidigare säsonger i SHL. Då är det inte längre en slump, utan i "Linkans" fall har det varit hållbart över tid.

Det enda lilla orosmolnet är ju att han inte gjort någon hel säsong utan har antingen haft skadeproblem eller dykt upp mitt i säsongen. Men eftersom han levererar så starka siffror som han gör, varje säsong, är i alla fall jag beredd att tro att han kommer kunna ligga mellan 18 och 20 i skottprocent den här säsongen också. Medan de före honom på listan lär tappa, lär Lindqvist mer eller mindre kunna hålla sig kvar på sin nuvarande nivå.

Michael Lindqvist Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson



5. Ilari Melart, Växjö

Den första backen på listan. Precis som förra säsongen har Melart haft en alldeles galen effektivitet i början av sin säsong. Han har hittills gjort sex mål på 30 skott (på tolv matcher) och det är såklart inte ens nära att vara hållbart över tid.

Ifjol, då han ju också vräkte in mål till en början, hamnade den finske backen till sist på omkring elva procent. Med det var han näst bäste back, Nils Lundkvist var marginellt före. Då förstår ni att det såklart inte är rimligt att tro att han ska ligga på 20 procent när säsongen är slut.

Melart är dock "trigger happy" och skjuter mycket - så han kommer fortsätta göra mål med tanke på att han har ett så bra skott som han har.

6. Robert Leino, Örebro

Nästa finske spelare är Robert Leino - som också ligger på 20 procent. Han skjuter inte om han inte tror han kan göra mål. Vi ser att han ligger högt upp vad gäller andelen skott som träffar mål, där ligger han på drygt 61 procent, men han skjuter helt enkelt inte speciellt ofta.

På 17 matcher har Leino fått iväg 35 skott på mål, och han har gjort mål på sju av dem. Det är en ruggig effektivitet. Är det rimligt att den håller? Både ja och nej. Generellt är det inte rimligt att tro att en spelare ska landa in på 20 procent. Men just eftersom han inte skjuter i onödan kanske Leino är undantaget i år?

7. William Eklund, Djurgården

Säsongens stora komet i SHL. Ligans kanske mest underhållande spelare just nu? Hur som helst är William Eklund den kanske största överraskningen i SHL den här säsongen och det syns också på den här listan.

Junioren skjuter inte speciellt mycket, han har 31 skott på mål på 15 matcher, men precis som Leino ligger han högt i antalet skott som träffar mål (drygt 63). Han skjuter helt enkelt inte heller i onödan. Till skillnad från Leino skjuter han dock inte alls speciellt mycket i powerplay, utan nästan uteslutande i lika styrka.

William Eklund jublar.Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström



8. Daniel Viksten, Färjestad

Här har vi en spelare som skjuter desto mer! Bara sju spelare i SHL har skjutit fler skott på mål än Färjestads Daniel Vikstens 52. Då ska vi dock komma ihåg att Färjestad också spelat fler matcher än de flesta andra lagen i SHL.

Hur som helst ligger Viksten på en skottprocent på 19,2. Är det rimligt att han håller den uppe? Förmodligen inte, men även förra säsongen låg han högt i effektiviteten. Då landade han in på 15,38 procent. Det råkade också vara hans exakta speltid i snitt per match. 15:38 minuter alltså.

De två säsongerna dessförinnan låg Viksten emellertid på åtta respektive nio procent. Skulle han sjunka ned till den siffran lär hans målskörd alltså plana ut rejält under säsongens siat 34 matcher.

En annan sak värd att ha i åtanke är at Viksten skjutit femte flest skott på mål i powerplay i ligan.

9. Patrik Berglund, Brynäs

Här har vi en kille som det nog inte är omöjligt för att hålla sin nuvarande procent uppe. Nu ligger Patrik Berglund på 18,75 procent. Förra säsongen var han ligans sjätte mest effektiva spelare (eller femte mest om vi räknar bort Lias Anderssons korta inhopp i ligan), med 16,5 procent.

Patrik Berglund skjuter inte heller speciellt många skott på mål, drygt två per match, men han har också en lägre andel skott som träffar mål än många andra på den här listan. Får han upp träffbilden lite till kommer han således kunna bli ännu mer effektiv.

Berglund lär vara kvar på listan även efter säsongen.

10. Carter Camper, Leksand

Har man ett av ligans bästa skott ska man såklart vara med på listan. Carter Camper har en skotteffektivtet på närmare 18,4 procent och jag skulle inte bli chockad om han håller uppe den procenten säsongen igenom. Han är en av få spelare i ligan som det är rimligt att tänka att han har en skottprocent som ligger över det normala.

Så länge Camper får tid att måtta in sig från den vänstra tekningscirkeln kommer han fortsätta ha en mycket stark träffbild, och fortsätta göra mål. Han matchas extremt mycket, skjuter drygt tre skott på mål per match och avlossar dessutom en mängd skott från farliga lägen i powerplay.

Likt exempelvis Michael Lindqvist och Fredrik Forsberg har Camper alla förutsättningar för att hålla en hög skottprocent säsongen igenom.

Carter Camper.Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån



