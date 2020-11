LISTA: NHL-svenskarna som tjänar mest nästa säsong

Det är just nu väldigt lugnt på NHL-marknaden inför den kommande säsongen.

Därför tittar vi närmare på de 20 svenskar som kommer att tjäna mest i NHL nästa säsong.

Det är en speciell situation i NHL just nu då det är oklart när säsongen ska spelas samtidigt som flera spelare inte har kunnat få kontrakt inför nästa säsong.

De flesta svenskarna har dock redan kunnat skriva nya kontrakt och ett par av dem tar sig in bland de bäst betalda svenskarna i NHL. Här synar vi därför de 20 svenskar som kommer att kunna casha in mest efter nästa säsong.

Notera att det inte handlar om vilka spelare som har högst lönetaksträff – utan snarare vad varje spelare kommer dra in nästa säsong.

Innan vi presenterar själva listan är det några saker som är viktiga att ha i åtanke:



* Löneuppgifterna som anges nedan är tagna från sajten CapFriendly.com, som är känd som en väldigt pålitlig källa när det kommer till kontraktsfrågor.

* Det som presenteras är bruttolön. Alltså innan pengarna är skattade och alla arvoden till agenter och annat är gjorda.

* Med förskottsbonus menas hur stor andel av årets lön som betalas ut innan säsongen börjar. I många av de senaste årens kontrakt kommer en stor del i just förskottsbonusar för de största stjärnspelarna. Framför allt de som företräder storklubbar som har de ekonomiska musklerna att dela ut sådana.

* Snittlön är detsamma som lönetaksträff, alltså vad kontraktet i genomsnitt är värt per säsong. Det är den siffran som räknas mot klubbens lönetak.

* Totalt kontraktsvärde anger vad spelarens nuvarande kontrakt är värt totalt sett.

1) Nicklas Bäckström, Washington Capitals

Lön 2019/20: 12 miljoner dollar (sex miljoner i förskottsbonus – sex miljoner i lön)

Lön i kronor: 103,5 miljoner kronor

Snittlön: 9,2 miljoner dollar (till och med 2024/25)

Totalt kontraktsvärde: 46 miljoner dollar – 397 miljoner kronor

Vi börjar direkt med en skräll! Nicklas Bäckström kommer, tillsammans med Erik Karlsson, vara den svensk som tjänar mest i NHL nästa säsong. ”Bäckis” har alltid varit underbetald jämfört med vad han har presterat i Washington Capitals och när hans nya kontrakt kickar in den kommande säsongen kommer han att kunna casha in rejält. Hans lönetaksträff är 9,2 miljoner dollar men Bäckström kommer tjäna tolv miljoner dollar när lönen samt förskottsbonusen kombineras.

Nicklas Bäckström.Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports



1) Erik Karlsson, San Jose Sharks

Lön 2019/20: 12 miljoner dollar (tio miljoner i förskottsbonus – två miljoner i lön)

Lön i kronor: 103,5 miljoner kronor

Snittlön: 11,5 miljoner dollar (till och med 2026/27)

Totalt kontraktsvärde: 92 miljoner dollar – 793 miljoner kronor

Erik Karlsson har en lön som stämmer lite bättre överens men sin lönetaksträff i jämförelse med Bäckis då den ligger på 11,5 miljoner dollar jämfört med vad han kommer tjäna – tolv miljoner dollar. Nicklas Bäckström och Erik Karlsson kommer att tjäna femte bäst i hela NHL nästa säsong – endast Auston Matthews, Mitchell Marner, Connor McDavid och Artemij Panarin ha högre lön.

3) Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Lön 2019/20: åtta miljoner dollar (tre miljoner i förskottsbonus – fem miljoner i lön)

Lön i kronor: 68,9 miljoner kronor

Snittlön: 7,875 miljoner dollar (till och med 2024/25)

Totalt kontraktsvärde: 63 miljoner dollar – 543 miljoner kronor

Det är sedan ett stort hopp ner till backstjärnan Victor Hedman på tredje plats. Hans lönetaksträff ligger båda ungefär i linje med vad de kommer tjäna då den nylige Stanley Cup-mästaren och Conn Smythe-vinnaren har en ”cap hit” på 7,875 miljoner dollar. Hedman är förmodligen den bästa backen i NHL just nu och skulle kunna tjäna mycket mer men stjärnan kommer ligga runt åtta miljoner dollar ända fram till 2025 då han är 34 år gammal.

3) Oliver Ekman Larsson, Arizona Coyotes

Lön 2019/20: åtta miljoner dollar (fyra miljoner i förskottsbonus – fyra miljoner i lön)

Lön i kronor: 68,9 miljoner kronor

Snittlön: 8,25 miljoner dollar (till och med 2026/27)

Totalt kontraktsvärde: 66 miljoner dollar – 569 miljoner kronor

Arizona Coyotes-kaptenen ryktades lääänge vara på väg bort från klubben tidigare i höstas. Något som dock ska ha försvårat situationen är just ”OEL:s” kontrakt som ser till att han har en lönetaksträff på 8,25 miljoner dollar ända fram till 2027 då han kommer vara 36 år gammal.

Oliver Ekman Larsson.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



5. Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Lön 2019/20: 6,5 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 56 miljoner kronor

Snittlön: 5,571 miljoner dollar (till och med 2020/21)

Totalt kontraktsvärde: 39 miljoner dollar – 336 miljoner kronor

Nu kommer nästa stora hopp ner i lön och där hittar vi Colorado-kaptenen Gabriel Landeskog. Han kommer tjäna en halv miljon dollar mer i faktiska pengar jämfört med fjolåret. Hans lönetaksträff ligger på cirka 5,5 miljoner dollar när han nu går in på sista året på sitt nuvarande kontrakt. Det går förmodligen att förvänta sig att Landeskog kommer klättra på listan när hans nya avtal är klart.

6) Filip Forsberg, Nashville Predators

Lön 2019/20: sex miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 51,7 miljoner kronor

Snittlön: sex miljoner dollar (till och med 2021/22)

Totalt kontraktsvärde: 36 miljoner dollar – 310 miljoner kronor

Nashville har gjort det lätt för sig med Forsbergs kontrakt. Han tjänar sex miljoner dollar varje säsong och det innehåller ingen förskottsbonus. ”Foppa” har ett väldigt fördelaktigt kontrakt för sitt lag men om två år blir han unrestricted free agent då avtalet med ”Preds” löper ut.

6) William Nylander, Toronto Maple Leafs

Lön 2019/20: sex miljoner dollar (3,5 miljoner i förskottsbonus – 2,5 miljoner i lön)

Lön i kronor: 51,7 miljoner kronor

Snittlön: 6,962 miljoner dollar (till och med 2023/24)

Totalt kontraktsvärde: 45 miljoner dollar – 388 miljoner kronor

Det är tvära kast för ”Lill-Nyllet” Förra säsongen tjänade han nio miljoner dollar men nu sänks det alltså en hel del till sex miljoner dollar. Eftersom han spelas i rika Toronto Maple Leafs betalas mestadelen av pengarna ut som en bonus.

William Nylander.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



8) William Karlsson, Vegas Golden Knights

Lön 2019/20: 5,9 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 50,8 miljoner kronor

Snittlön: 5,9 miljoner dollar (till och med 2026/27)

Totalt kontraktsvärde: 47,2 miljoner dollar – 368 miljoner kronor

Vegas-stjärnan kommer gå in på sitt andra år på kontraktet efter att han skrev det maffiga åttaårsavtalet förra sommaren. Stjärncentern ligger stadigt på 5,9 miljoner dollar – med det tjänar han fjärde mest av utespelarna i topplaget Golden Knights.

9) John Klingberg, Dallas Stars

Lön 2019/20: 5,75 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 49,5 miljoner kronor

Snittlön: 4,25 miljoner dollar (till och med 2021/22)

Totalt kontraktsvärde: 29,75 miljoner dollar – 256 miljoner kronor

Klingberg tjänar mer och mer för varje år som passar med sitt nuvarande kontrakt. När han först skrev på det 2015 fick han ”bara” 2,25 miljoner dollar i lön. Den kommande säsongen är den siffran dock uppe i 5,75 miljoner dollar och säsongen 2021/22, hans sista på det nuvarande avtalet, kommer Klingberg att tjäna sex miljoner dollar. Finalbackens lönetaksträff ligger dock på endast 4,25 miljoner dollar.

10) Anton Strålman, Florida Panthers

Lön 2019/20: 5,5 miljoner dollar (en miljon i förskottsbonus – 4,5 miljoner i lön)

Lön i kronor: 47,4 miljoner kronor

Snittlön: 5,5 miljoner dollar (till och med 2021/22)

Totalt kontraktsvärde: 16,5 miljoner dollar – 142 miljoner kronor

Den första Florida-svensken på listan är backveteranen Anton Strålman som fick se Tampa Bay Lightning vinna Stanley Cup säsongen efter att han fått lämna klubben. Han ligger fortfarande kvar på sina 5,5 miljoner dollar – vilket han även kommer att göra under avtalets sista år 2021/22.

11) Patric Hörnqvist, Florida Panthers

Lön 2019/20: 5,3 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 45,7 miljoner kronor

Snittlön: 5,3 miljoner dollar (till och med 2022/23)

Totalt kontraktsvärde: 26,5 miljoner dollar – 228 miljoner kronor

Ny klubb – samma lön för ”Bengan”. Patric Hörnqvist har hunnit fylla 33 år och har börjat påvisa tecken på att han kan vara på nedgång i sin karriär, vilket är en av anledningarna till att Pittsburgh trejdade honom till soliga Florida. Forwarden kommer att tjäna 5,3 miljoner dollar ända fram till 2023 – då kommer Hörnqvist ha blivit 36 år gammal.

Patric Hörnqvist.Foto: David Kirouac/Icon Spor​tswire



12) Jakob Silfverberg, Anaheim Ducks

Lön 2019/20: 5,25 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 45,2 miljoner kronor

Snittlön: 5,25 miljoner dollar (till och med 2026/27)

Totalt kontraktsvärde: 26,25 miljoner dollar – 226 miljoner kronor

Förra sommaren skrev Silfverberg på ett femårsavtal med Anaheim Ducks som gör att han kommer att tjäna 5,25 miljoner dollar ända till 2024. Han har vuxit ut till en ledande spelare i Anaheim men laget hade det tufft i fjol och lär vara revanschsuget inför kommande säsong.

13) Mika Zibanejad, New York Rangers

Lön 2019/20: 5,15 miljoner dollar (2,5 miljoner i förskottsbonus – 2,65 miljoner i lön)

Lön i kronor: 44,4 miljoner kronor

Snittlön: 5,35 miljoner dollar (till och med 2021/22)

Totalt kontraktsvärde: 26,75 miljoner dollar – 230 miljoner kronor

Kanske den just nu bästa NHL-svensken (?) har fortfarande ett väldigt lagvänligt kontrakt för New York Rangers. Zibanejad var en av NHL:s allra bästa centrar den senaste säsongen men han tjänar fortfarande endast drygt fem miljoner dollar – varav häften är en förskottsbonus och den andra hälften är lön som delas ut pö om pö under den kommande säsongen.

14) Adam Larsson, Edmonton Oilers

Lön 2019/20: 5,1 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 43,9 miljoner kronor

Snittlön: 4,166 miljoner dollar (till och med 2020/21)

Totalt kontraktsvärde: 25 miljoner dollar – 215 miljoner kronor

Adam Larssons namn florerar ofta i trejdrykten för sitt Edmonton Oilers – bland annat för att det är svårt att rättfärdiga att betala över fem miljoner dollar till en i princip renodlat defensiv back. 28-åringen kommer gå in på sitt sista år på kontraktet som han skrev med New Jersey Devils 2015.

Adam LarssonFoto: Bildbyrån/Carl Sandin



15) Rasmus Andersson, Calgary Flames

Lön 2019/20: 5,05 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 43,5 miljoner kronor

Snittlön: 4,55 miljoner dollar (till och med 2025/26)

Totalt kontraktsvärde: 27,3 miljoner dollar – 235 miljoner kronor

New kid on the block! Rasmus Andersson skrev i vintras på ett sexårskontrakt med Calgary Flames som börjar gälla från och med nästa säsong. Det är hans första riktiga NHL-avtal och skåningen kommer casha in direkt genom att få ut drygt fem miljoner dollar direkt.

16) Alexander Edler, Vancouver Canucks

Lön 2019/20: fem miljoner dollar (fyra miljoner i förskottsbonus – en miljon i lön)

Lön i kronor: 43,1 miljoner kronor

Snittlön: sex miljoner dollar (till och med 2020/21)

Totalt kontraktsvärde: 12 miljoner dollar – 1 miljoner kronor

Förra säsongen tjänade veteranen sju miljoner dollar och får alltså en försänkt lön den kommande säsongen. Edler kommer dock att gå in på sitt sista år på kontraktet med Vancouver Canucks och det här kan vara sista gången som 34-åringen tjänar stora pengar i NHL.

16) Gustav Nyquist, Columbus Blue Jackets

Lön 2019/20: fem miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 43,1 miljoner kronor

Snittlön: 5,5 miljoner dollar (till och med 2022/23)

Totalt kontraktsvärde: 22 miljoner dollar – 190 miljoner kronor

För Gustav Nyquist blir det hans andra år på det fyraårskontrakt han skrev förra sommaren och han går ner lite efter att ha tjänat sex miljoner dollar i fjol. Har kontrakt till 2023 där han kommer att ha en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar.

Gustav Nyquist.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



18. Oscar Klefbom, Edmonton Oilers

Lön 2019/20: 4,5 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 38,8 miljoner kronor

Snittlön: 4,167 miljoner dollar (till och med 2022/23)

Totalt kontraktsvärde: 29,169 miljoner dollar – 251 miljoner kronor

Statusen på Klefbom är väldigt oklar just nu och risken finns att han kommer att missa hela den kommande säsongen på grund av axelbesvär. Han är dock fortfarande garanterad sina pengar och nästa säsong kommer han att få in 4,5 miljoner dollar vilket är lite högre än hans lönetaksträff.

19. André Burakovsky, Colorado Avalanche

Lön 2019/20: 4,4 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 37,9 miljoner kronor

Snittlön: 4,9 miljoner dollar (till och med 2021/22)

Totalt kontraktsvärde: 9,8 miljoner dollar – 84,4 miljoner kronor

Efter succésäsongen i ”Avs”, där Burakovsky var lagets tredje bästa poängplockare, fick han ett rejält lönelyft i och med det nya kontrakt som han skrev på för drygt en månad sedan. ”Lill-Burra” kommer att få in 4,4 miljoner dollar 2020/21 men säsongen därefter höjs den summan till 5,4 miljoner dollar.

20. Mikael Backlund, Calgary Flames

Lön 2019/20: 4,35 miljoner dollar (ingen förskottsbonus)

Lön i kronor: 37,5 miljoner kronor

Snittlön: 5,35 miljoner dollar (till och med 2023/24)

Totalt kontraktsvärde: 32,1 miljoner dollar – 277 miljoner kronor

Calgary-veteranen går faktiskt ner sig en och en halv miljon i lön jämfört med förra säsongen då han fick in 5,85 miljoner dollar. Backlund kommer nu att tjäna 4,35 miljoner dollar vilket är en miljon mindre än hans lönetaksträff på 5,35 miljoner dollar.

