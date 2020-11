”Bättre än någonsin? Ja, kanske…”

Förra säsongen kämpade han i fjärdekedjan innan en skada på Michael Lindqvist öppnade för en succé.

Sedan dess har Daniel Viksten aldrig tittat tillbaka – och spelar just nu sitt livs hockey.

– Jag tror att det lyfte mig som spelare att ha en defensiv roll i fjol, säger Färjestadsstjärnan till hockeysverige.se.

Den enes bröd är den andres bröd, brukar det heta.

Nu var det inte riktigt så dramatiskt när Daniel Viksten roffade åt sig en offensiv spetsroll i Färjestad under fjolårssäsongen, men ordspråket har ändå en viss bäring i detta fall. När stjärnforwarden Michael Lindqvist knäskadade sig så pass allvarligt i vintras behövde Färjestad någon som kunde fylla de stora skorna.

Chansen gavs till Daniel Viksten – och sedan dess har den 31-årige masen inte tittat tillbaka. Viksten avslutade fjolårssäsongen med 20 poäng sedan Lindqvist skadat sig, till skillnad från de tio poäng han hade producerat fram till dess.

­– Det blev lite så att jag fick kliva fram där och då. Sen fick jag spela med ”Lilliz” (Marcus Nilsson) och (Gustav) Rydahl som var i högform, så det var en ganska tacksam uppgift att få spela tillsammans med de två. Men det höjde mig rätt mycket och jag fick ett väldigt gott självförtroende av det, minns Viksten tillbaka.

Den lite kämpigare förstahalvan av säsongen gjorde dock Daniel Viksten gott, menar han själv.

– Det är klart att det alltid är roligt att producera framåt, men nu känner jag att jag har en starkare grund i försvarsspelet också eftersom jag varit nere i en fjärdekedja och spelat. Jag har det hårda jobbet med mig, samtidigt som jag kan leverera framåt. Det känns som att jag har tagit ett litet steg i båda ändarna av isen, faktiskt.

– Jag tror att det lyfte mig som spelare att ha en defensiv roll i fjol. Jag hade egentligen aldrig haft det tidigare, säger Viksten.

SJÄLVFÖRTROENDET – DEN STORA NYCKELN

Det lyftet har tagit 31-åringen till ytterligare en nivå den här säsongen. Viksten har problem att sätta fingret på någon enskild framgångsaspekt, men landar någonstans in i att mycket av det handlar om de mentala delarna av sporten.

– Det är självförtroendet som är den stora nyckeln, tror jag i slutändan. Jag hade en stark avslutning på förra säsongen och fick hoppa upp lite i kedjorna och spela i första powerplay-formationen och så där. Jag lyckades trycka dit lite puckar och byggde upp ett självförtroende som jag tog med mig in i den här säsongen också.

– Sen flöt det på väldigt bra under försäsongen där jag kände att jag hade bra fart under fötterna och skapade mycket chanser. Det började väl där, egentligen, med självförtroendet.

Totalt har det blivit 16 poäng på lika många matcher för Viksten den här säsongen, en notering som gör att han toppar den interna poängligan fyra poäng före tvåan Michael Lindqvist.

– Det har gått jättebra, absolut. Sen har det så klart varit lite upp och ner, men sett över det stora hela är jag nöjd, säger Viksten ödmjukt.

TOPPAR SKYTTELIGAN

Med sina tio mål toppar han också SHL:s skytteliga tillsammans med Skellefteås succéman Jesper Frödén. Bara tre av Vikstens tio mål har kommit i spel i numerärt överläge – hans sju mål i spel i numerärt likaläge är bäst i ligan.

Faktum är det bara är Leksands stjärna Carter Camper som slår honom på fingrarna när det kommer till poängproduktionen i spel vid lika styrka.



Det måste kännas rätt häftigt?

– Verkligen! Jag skapar väldigt mycket chanser också, så det är skönt att de har trillat in. Sen har jag gjort några ordentliga flytmål och några snyggare mål som jag lyckats få in, så det har varit lite av en blandad kompott, säger Viksten med ett skratt.

– Det är skönt att puckarna sitter just nu.

Det är dock ingen slump att puckarna sitter för Viksten. 31-åringen jobbar på daglig basis hårt på att förfina sitt redan sylvassa skott.

– Det är klart att man nöter lite extra och jag försöker alltid vara skärpt vid målsituationer även på träningar. Jag försöker hitta luckor och snackar även en del med våra målvakter om vad de tycker är svårt, vart man ska skjuta i olika situationer och vad man kan utnyttja på vissa målvakter. Jag får mycket hjälp av målvakterna.

Håller Viksten uppe nuvarande takt i mål- och poängproduktionen kommer han att landa på 52 poäng i grundserien om han får hålla sig skadefri. Även om han inte skulle lyckas att snitta en poäng per match, något bara fem spelare lyckades med förra säsongen, så går han ändå mot sin poängmässigt bästa säsong i karriären.

Så frågan är uppenbar:

Är du bättre än någonsin?

– Bättre än någonsin? Ja, kanske…

Viksten skrattar till och fortsätter:

– Jag känner mig i väldigt bra form just nu, i alla fall. Målskyttet har lossnat och jag får göra en del mål, samtidigt som jag känner mig stark i en-mot-en-situationer där jag känner att jag kan slå min gubbe i de flesta situationer. Jag känner mig i god form, säger Viksten.

STORA SKOR ATT FYLLA

Den goda formen har hjälpt Färjestad att återhämta sig en aning efter en minst sagt knackig start på säsongen. I skrivande stund ligger värmlänningarna på en åttondeplats i en grovt haltande SHL-tabell med 22 inspelade poäng på 16 matcher.



– Det har varit lite upp och ner, men här på slutet, säg de fyra senaste matcherna, känns det som att vi börjat hitta någon slags trygghet och identitet i vårt lag. Vi har ett ungt lag, ska man komma ihåg, säger Viksten.

– Det tar tid att få ihop ett lag. Det är mycket nya killar som kommit in och vi har haft väldigt jobbiga spelartapp. En spelare som Rydahl, som ska vara en drivande spelare, är så klart en spelare vi kommer att sakna.

– Sen tappade vi spelare som Linus Johansson och ”Lilliz” inför säsongen. Linus är en spelare som ledde laget på ett fint sätt och ”Lilliz” är en tuff spelare att ersätta i powerplay. Det är stora skor att fylla, helt enkelt. Det är bitar som saknas fortfarande där vi behöver hitta andra killar som kan steppa upp.

Känner du att du ska vara en av de spelarna?

– Ja, det gör jag väl. Jag har hittat en roll jag känner mig trygg i där jag får spela boxplay, fem-mot-fem och i powerplay. Jag börjar hitta en roll som passar mig bra.

”DÅ BLIR DET SÄLLAN BRA”

Tidigare i karriären satte Daniel Viksten upp poängmässiga mål inför varje säsong. Så är inte fallet längre. Utan fasta målsättningar på sin egna poängproduktion slipper han onödig press från sig själv – och kan spela mer avslappnat.



– Nu har jag spelat så många år i den här ligan och tidigare år har man satt upp mål och förhoppningar på sig själv. Lyckas man inte nå upp till dem så blir det bara ännu jobbigare. Sätter man hög press på sig själv och inte lyckas… Då blir det sällan bra. I alla fall för min del har det varit så.

– Så nuförtiden brukar jag inte sätta upp några målsättningar på så vis. Jag försöker bara bidra med mitt jobb över hela banan. Sen är det alltid roligt att kunna producera framåt. Det blir en liten bonus.

För laget finns det däremot konkreta mål – och de målsättningarna är högt uppsatta.

– Vi siktar väldigt högt. Sen gäller det att få ihop det i slutet av serien. Kommer vi sexa i tabellen när grundserien ska summeras så spelar det inte jättestor roll för oss, känner jag just nu i alla fall.

– Det är när slutspelet kommer som vi ska få ihop allting. Allt ska klaffa och då kan vad som helst hända. Det ser man också på serien just nu. Den är så jämn och alla kan slå alla, så det gäller att få ihop ett väldigt starkt lag i slutet av säsongen, avslutar Viksten.

