Slagskämpen får ny NHL-chans

Så sent som säsongen 2017/18 noterades Micheal Haley för 212 utvisningsminuter och var därmed den mest utvisade spelaren i hela NHL den säsongen.

Den 34-årige forwarden har inte den mest glamorösa NHL-karriären bakom sig, men han har fortfarande en plats i ligan. Förra säsongen blev det bara 22 matcher för New York Rangers, men trots att speltiden har blivit mindre de senaste säsongerna har slagskämpen återigen spelat till sig ett nytt kontrakt i ligan.

Under gårdagen meddelade Ottawa Senators att Haley tecknat ett ettårigt tvåvägskontrakt värt 700 000 dollar vid NHL-spel och 200 000 dollar i AHL.

BIDRAR MED RUTIN

– Michael kommer att bidra med rutin, ledarskap och fysik till vår organisation. Han ser framemot att arbeta som mentor åt våra yngre killar, säger general managern Pierre Dorion till klubbens hemsida.



Totalt har Haley noterats för 687 utvisningsminuter på 270 NHL-matcher. På dessa matcher har han även noterats för 32 poäng (11+21).

Under sin karriär har den 34-årige forwarden representerat New York Islanders, San Jose Sharks, Florida Panthers och New York Rangers.

TV: Experten om nödlösningen - inför kommande säsongen