Retstickan överens med Rangers – skriver nytt kontrakt

Den senaste säsongen var Brendan Lemieux den spelare som drog på sig näst flest utvisningsminuter i hela NHL – 111 på 59 matcher. Endast San Jose Sharks Evander Kane fick sitta i utvisningsbåset mer.

Lemieux var på väg in i skiljedomstol med sitt New York Rangers men under fredagen kom parterna i stället överens om ett nytt kontrakt.

Rangers tecknar ett tvåårsavtal med 24-åringen med en lönetaksträff på 1,55 miljoner dollar.

Brendan Lemieux, som är son till den förre NHL-busen Claude Lemieux, stod den senaste säsongen för 18 poäng på 59 matcher.

Two for two. pic.twitter.com/ySfgHs6j55 — New York Rangers (@NYRangers) November 6, 2020

Under fredagen kom även Florida Panthers överens om ett nytt kontrakt med backen MacKenzie Weegar.

De undviker också skiljedomstol genom att skriva ett treårskontrakt med en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar per säsong. 26-åringen fördubblar därmed sin lön då han tjänade 1,6 miljoner dollar den senaste säsongen.

Efter att både Lemieux och Weegar kommit överens om nya kontrakt så är det inte längre någon spelare kvar som var på väg mot skiljedomstol i NHL.

TV: Det bästa från Christoffer Ehn i Detroit 19/20