Därför nobbade han SHL-lagen: "Vill vara med på resan"

– Jag vill vara med ett år till, säger han till hockeysverige.se.

I ett stjärntätt Björklöven är Pontus Andreasson, rent namnmässigt, inte någon av de kändare spelarna. Men efter en lovande debutsäsong i HockeyAllsvenskan, med 21 poäng som resultat, har han under hösten fått något av ett genombrott på allsvensk nivå.

22-åringen har gjort åtta poäng på de elva inledande matcherna - men är själv inte speciellt imponerad över sin egen utdelning.

– Jag tycker jag borde kunna göra fler poäng. Men det handlar ju inte bara om mig, utan det handlar om att vinna matcherna också. Och det har vi ju gjort alla matcher utom nu senast. Spelmässigt är vi dock inte alls nöjda. Det är väl egentligen bara mot Västerås som vi känner att vi spelade som vi kan. Annars har vi inte spelat som vi vill, säger han till hockeysverige.se.

Men du är inte nöjd med din egen säsongsstart?

– Nja, den har väl varit lite upp och ned tycker jag. Jag vill såklart göra lite mer poäng. Jag har fått en bra roll och fått spela lite powerplay också. Så det känns väl bra, men jag vill kunna bidra mer.

– Men jag har fått bra med förtroende av (Hans, tränare) Wallson, och har fått lite mer rutin jämfört med förra säsongen. Det hjälper mycket.

LÄMNADE FRÖLUNDA - FÖR HANHALS

Pontus Andreasson är en av alla talanger som gått via Frölundas juniorled. När han för ett par år sedan skulle slå sig in i seniorhockeyn. efter att ha öst in poäng i det som då hette SuperElit, fanns det dock ingen plats hos just Frölunda, utan han tog i stället klivet ned i HockeyEttan. Efter att ha öst in poäng i Hanhals, 38 på 38 matcher, fick Andreasson chansen i HockeyAllsvenskan förra säsongen.

– Det var inte speciellt jobbigt att jag inte slog mig in i Frölunda då. Jag var inte tillräckligt bra, jag spelade inte seniorhockey liksom. Jag behövde ha ett år i seniorhockeyn nere i Hanhals kände jag själv. Det kändes som att jag skulle få en bra utveckling av det.

Ni är ju extremt många som gått via Frölundas juniorled och sen slagit igenom, vad är det de gör så bra där?

– Det finns riktigt bra möjligheter att utvecklas, helt enkelt. Det finns bra gym och alla sådana saker utanför isen också. Sen har de varit riktig bra på att ta upp och ge unga killar chansen i SHL också. Det gör ju att man pushar på sig själv extra hårt, för alla vill ju vara den som får chansen härnäst.

Både säsongen 17/18 och 18/19 fick Pontus Andreasson göra en match i SHL. Sammanlagt blev det dock bara ett par minuters istid. I stället för att slå igenom i Frölunda kom genombrottet som sagt i Hanhals.

Ja, hur ser du på tiden i Hockeyettan med lite distans till den?

– Det var nyttigt! Jag fick mycket förtroende där och fick spela mycket. Jag tycker själv att jag lärde mig att spela i mer defensiva situationer. Vi var ju inte direkt ett topplag heller, även om jag tycker att vi med tiden blev ett bra och etablerat lag, men det var nyttigt att spela där.

"ORKADE INTE HÅLLA NIVÅN"

Per Kenttä nosade upp den spelskicklige centern och gav Pontus Andreasson ett tvåårskontrakt med Björklöven efter hans fina säsong i Hanhals. Debutsäsongen i allsvenskan blev bra, med åtta mål och totalt 21 poäng från Munkedalsproduktens klubba.

– Jag tycker jag började ganska bra förra säsongen. Jag fick mycket förtroende av coacherna och vi gick bra som lag. Sen började vi plocka in fler spelare, så jag fick väl en mindre och mindre roll ju längre vi kom in på säsongen. Men annars var det väl en okej säsong.

Var det jobbigt att se att Kenttä lastade på med stjärnvärvning efter stjärnvärvning, och att du tappade i hierarkin på grund av det?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker själv att jag presterade sämre också. Jag orkade inte hålla i nivån uppe i alla 52 omgångar tycker jag.

I oktober kom Björklöven med nyheten att genombrottscentern redan skrivit på för säsongen 2021/2022. Det är dock bara ett avtal som gäller om de går upp i SHL. Per Kenttä basunerade ut att centern hade valt Björklöven före andra lag som viftat med SHL-kontrakt.

– Kul att Pontus visar att han tror på vår resa och väljer oss före ett antal SHL-klubbar. Jag är otroligt nöjd med denna förlängning. Pontus besitter en otrolig verktygslåda och har en hög nivå i sitt spel som vi kommer ha nytta av i framtiden, sade sportchefen då.

Pontus Andreasson berättar nu om beslutet:

– Ja, det fanns väl något intresse. Jag hade själv inte så bra koll egentligen, om jag ska vara ärlig. Så fort Björklöven ville att jag skulle förlänga kände jag att det var rätt beslut.

Fanns det något sug att skriva på för en SHL-klubb redan nu?

– Självklart är jag sugen på att spela i SHL, men jag tycker vi har ett så pass bra lag att vi ska ta klivet upp här i Björklöven. Jag känner att jag vill vara med på den resan. Jag vill vara med ett år till.

"KAN SPELA MER AVSLAPPNAT"

Att skriva på ett SHL-kontrakt med en allsvensk klubb är ovanligt. Att skriva på en kontraktsförlängning redan i oktober likaså. Medan många spelare vill avvakta marknaden och invänta fler alternativ valde Pontus Andreasson att förlänga när Björklöven visade intresse.

– När jag fick reda på att de var intresserade så pass tidigt som de var så fanns det ingen anledning att vänta. Nu när jag vet att jag får vara kvar kan jag spela mer avslappnat, och sådana saker. Det kändes faktiskt bara skönt att skriva på så pass tidigt.

Det känns som att du redan hunnit bygga upp en klubbkänsla för Björklöven.



– Ja, det har jag! De har bra fans här, och jag gillar allt runtomkring med både klubben och staden och allt sånt. Jag trivs jättebra.

Trots att Pontus Andreasson fått något av ett genombrott under hösten, och redan skrivit på ett SHL-kontrakt, är han som sagt själv inte speciellt nöjd med sin säsongsstart. Och framför allt gör han det tydligt att han inte kommer sätta sig och rulla tummarna bara för att han skrivit på ett nytt kontrakt.

Tvärtom.

– Jag vill bli en bättre tvåvägscenter och klara av att ta ett större ansvar i försvarszonen. Det blev lite väl många mål bakåt när jag var på isen förra året, känner jag. Det ska jag försöka att inte vara med om i år.

