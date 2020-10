Förlänger kontraktet - på sin 20-årsdag

Han gör sin första riktiga SHL-säsong efter att ha varit utlånad till allsvenska Bik Karlskoga i fjol. Men redan nu, sju matcher in på säsongen 2020/21, står det klart att Nikola Pasic kommer att bli Linköping HC trogen i ytterligare två säsonger.

Kontraktet, som presenterades på hans 20-årsdag, sträcker sig över säsongen 2022/23.

– Det känns jättekul såklart. Det är skönt att få klart så tidigt och det är någonting som jag har kämpat för och har velat sedan jag kom hit, säger Nikola Pasic i ett pressmeddelande.

TOG JVM-BRONS

Efter sex poänglösa matcher sköt han under torsdagen säsongens första mål i LHC-tröjan. Detta i vinstmatchen mot Djurgården hemma i Saab Arena.

Pasic kom till LHC från Gislaved 2016 och har totalt spelat 25 SHL-matcher för klubben. Han har även representerat Sverige internationellt som junior, både på U18-VM 2018 och under fjolårets JVM där han var med om att föra Juniorkronorna till en bronspeng.

– Han har haft en fin utvecklingskurva under inledningen av säsongen och håller på att etablera sig till en stabil och pålitlig SHL-spelare. Det är också en spelare som har fått viktig hockeyutbildning i Cluben via hockeygymnasiet och har stor potential att bli en kärnspelare på sikt, säger tränaren Bert Robertsson om den New Jersey Devils-draftade forwarden.

TV: Veckans SHL-lag #2