Han är klar för sin tredje NHL-klubb sedan i februari. Backen Erik Gustafsson skrev på för Philadelphia Flyers tidigare i veckan och tror att han har kommit till en klubb som har kapacitet att gå hela vägen.

– Jag tror verkligen de har något bra på gång och kan gå långt. Det var också därför jag valde att skriva på för ett år, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Erik Gustafsson inledde fjolåret med sin femte säsong i Chicago Blackhawks organisation. I slutet av mars trejades 28-åringen från Nynäshamn vidare till Calgary Flames där han, under sensommaren, sedan fick avsluta den utdragna säsongen med att spela slutspelshockey.

För tre dagar sedan blev sedan klart med nästa flytt. Från och med den kommande säsongen kommer han nu tillhöra klassiska Philadelphia Flyers. Detta efter att ha klivit ut på NHL:s free agent-marknad och skrivit ett ettårskontrakt med klubben värt tre miljoner dollar.

– Det var såklart tungt då jag fick lämna Chicago eftersom det var laget jag kom in i NHL med, berättar Erik Gustafsson då hockeysverige.se träffar honom efter ett träningspass i Segeltorpshallen samtidigt som förbundskapten Johan Garpenlöv slänger upp en hand på corona-avstånd och hälsar.

– Chicago är en ganska hyfsad stad att bo i samtidigt som organisationen och allt runt omkring är av världsklass. De tog hand om mig och familjen väldigt bra. Jag har två döttrar som är födda där borta och vi har fått hjälp av organisationen att ta hand om dem också, men de har även hjälpt mig med vilken doktor jag ska gå till om det behövts och så vidare.

– Det är en stad som ligger mig varmt om hjärtat, men även för frugan. På så vis var det tungt, men det är den business vi lever i. Vem vet, vi kanske kommer tillbaka dit om några år?

WINTER CLASSIC – HÖJDPUNKTEN

– Hon har mycket att tänka på. Det handlar om skola för barnen och allt sådant eftersom de är så pass stora nu. Allting kommer att lösa sig och vi är bara glada för att ha sajnat för Philadelphia.– Det är en bra klubb och jag har bara hört bra saker om den staden. Jag tror att det här kommer bli ett roligt äventyr.

När vi ber Erik Gustafsson plocka ur höjdpunkten från tiden i Chicago hamnar vi på en kall utomhusarena.

– Vi gick inte till så många slutspel, men vi spelade en Winter Classic i Notre Dame (mot Boston 2019). Det var ungefär som hemmaplan och väldigt mäktigt. Jag tror att det var runt 84 000 på läktarna.

– Man kan säga att det verkligen var en old school-hockeymatch. Det hade regnat under fyra dagar innan. När väl matchdagen kom var det strålande sol fram till det matchen började. Sedan blev det mulet och snöade lite grann. Det var ändå vindstilla och lite kallt så det var perfekt väder för att spela utomhus. Det var, som sagt var, en mäktig känsla även om vi torskade den matchen.



Är det en stor skillnad att spela utomhus inför drygt 80 000 på läktarna eller går man in en matchbubbla?

– När väl pucken släpps är man så inne i matchen. Lite blev det kanske under första bytena då jag satt på bänken och tittade runt lite. Självklart var det även mäktigt då han (Jim Cornelison) kom ut och sjung nationalsången och fyra militärplan flög över arenan.





Hur var det att sedan komma upp till Kanada och Calgary?

– Det var en liten omställning eftersom det var då allt det här med coronan kom i gång. Jag visste nästan innan att jag skulle bli trejdad och hade inte heller åkte med laget ned till Dallas då de skulle på en roadtrip.

– Fredagen, tre dagar innan... Jag hade just lirat lite boll med grabbarna i laget, hade klätt på mig all utrustning för att gå ut till uppvärmningen på isen. Då kom coachen in och sa att vår GM ville snacka med mig.

– Jag tänkte direkt att jag skulle bli trejdad eftersom jag visste innan att det var på gång. I alla fall ville de inte att jag skulle spela. Jag fick klä av mig allting igen. Sedan kom grabbarna och klappade om mig, vilket såklart var lite tufft. Det hände ändå ingenting på nästan tre dagar och de sa att jag nog skulle stanna. När det var en timme kvar till deadline sa de att jag var trejdad till Calgary.

– Vi hade direkt två veckors roadtrip med Calgary så jag behövde inte ta med mig familjen upp dit på en gång. Det var ganska skönt att köra en roadtrip direkt eftersom man då ofta är ute tillsammans med hela laget och käkar. Det var kul att komma nära killarna direkt. I stället för att åka och leta boende fick jag hänga med laget.

– När vi sedan skulle åka till Florida tog jag ett flyg hem till Chicago för att hämta upp familjen för att flytta upp till Calgary.

DOTTERN VÄGRADE BÄRA MASK

Nu blev det en ganska annorlunda flytt till Calgary för familjen Gustafsson.

– Som jag sa började allt det där med corona då. Vi fick inte vara utomhus. Vi skulle ha masker på oss. Barnen skulle ha masker, vilket mitt barn vägrade, säger Erik Gustafsson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Vi bodde på ett lägenhetshotell i fem dagar. Sedan flyttade vi in i vårt boende. Där blev vi kvar i tre nätter innan vi flög tillbaka till Chicago och gränserna stängde. Vi var en månad i Chicago och packade ihop allting. Sedan flög vi hem.

Erik Gustafsson trivdes bra under sin korta tid i Calgary, men istället för en fortsättning i den kanadensiska organisationen trejdades han vidare Philadelphia.

– Allt blev mycket bättre i Calgary då jag kom till campen innan slutspelet. Bland annat fanns det en lägenhet för mig. Samtidigt åkte jag själv och hade inte familjen med mig. Det kanske blev lite lättare för mig personligen eftersom jag då bara behövde tänka på mig själv, vilket jag inte gjort på länge.

– Jag kände verkligen kärlek för Calgary och jag gillade coacherna och GM. Allt var väldigt bra där. Jag tror sedan det var business, att man inte kom överens och det är en tuff marknad där ute just nu med allt som händer runt om i världen.

– När Flyers kom med sitt bud, de ringde nästan direkt då free agency-marknaden öppnade och ville ha mig. ”Du kanske söker fler år i kontraktet, men vi vill ha dig och vill du så finns vi här”.

Pratade de roll för dig också?

– Ja, den offensiva med powerplay och allt sådant. Philadelphia har ganska bra backar som är offensiva, men de sa att de ville ha mig i powerplay och spela på högern, vilket jag har gjort fast jag är leftare.

– Varje gång vi har mött Flyers borta har det varit ett tungt lag att möta och svåra att vinna över. Jag tror verkligen de har något bra på gång och kan gå långt. Det var också därför jag valde att skriva på för ett år.

Vi hade en liten inhägnad gård där vi kunde köpa kaffe och lite lunch. Där fanns det också några bänkar vi kunde sitta på och kolla matcherna på en storbilds-TV. Det här var det enda vi kunde göra och då var det också riktigt tungt och jag kände ”vad fan håller vi på med?”

Erik Gustafsson om livet i "bubblan"



Calgary med Erik Gustafsson spelade två omgångar i Stanley Cup-slutspelet innan laget åkte ur. Världsmästarbacken från 2018 fick då känna på hur det var att leva i den mycket speciella slutspelsbubblan.

– När vi spelade matcher var det inte så farligt eftersom jag då hela tiden tänkte på matcherna. Däremot då vi slagit ut Winnipeg hade vi fyra dagar där vi nästan inte gjorde någonting. Det var två dagar där vi var helt lediga, men vi fick nästan bara vara på hotellrummet.

– Vi hade en liten inhägnad gård där vi kunde köpa kaffe och lite lunch. Där fanns det också några bänkar vi kunde sitta på och kolla matcherna på en storbilds-TV. Det här var det enda vi kunde göra och då var det också riktigt tungt och jag kände ”vad fan håller vi på med?”

– Matchdag var det ändå att gå upp, äta frukost, träna och sedan gå hem och vila. Det var som vilken matchdag som helst. Sedan är den dagen borta. Dagen efter går du upp, tränar för att sedan vila hela tiden.

– Jag tror att de gjorde 21 000 tester och ingen var positiv så de gjorde det bra även om det var tufft ibland.



Vad vet du om framtiden då det gäller att börja spela matcher igen?

– Bra fråga… (skratt). Det är väldigt osäkert när allt ska starta. Jag har hört januari, men just nu försöker jag bara hålla i gång och inte träna allt för hårt fram till då vi vet när allt börjar.

Hur länge är det okej för dig att inte spela några matcher?

– För de som inte spelat på åtta månader tror jag att det är en tuff tid. Att inte kanske få spela matcher förrän i januari, det blir nästan ett år utan matcher.

– Det är likadant för alla och ingen är ensam i det här. Sedan vill jag att det ska starta även om jag såklart helst vill spela inför fansen.



Finns det chans för dig att tills vidare spela i Europa?

– Jag har inte ens tittat på det alternativet och det är ingenting som jag just nu är sugen på.



Så om brorsan Joakim som tränar Segeltorp ringer så är det nobben?

– Ja, tyvärr skulle jag tacka nej (skratt).

– Jag är ibland med och tränar med Segeltorp på kvällarna, men mer än så blir det inte, avslutar Erik Gustafsson samtidigt som självaste Anders ”Pudding” Weiderståhl traskar förbi med ett leende på läpparna över att få vara tillbaka kring omklädningsrummen och killarna.

