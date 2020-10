”Vet inte vad jag hade tagit mig till utan henne”

Det finns alltid ett ljus i slutet av tunneln.

Fråga bara Erik Källgren, som efter en turbulent fjolårssäsong med spel i fyra klubbar nu funnit sig till rätta i Växjö.

Detta tack vare en finsk målvaktslegendar, Viktor Fasth – och sin klippa till flickvän.

– När det var som tyngst vet jag inte vad jag hade tagit mig till utan henne, säger Källgren till Hockeysverige.

Slår man en snabb blick på SHL-målvakternas statistik den här säsongen så återfinns Växjös Erik Källgren i toppskiktet både när det kommer till räddningsprocent och snittet på insläppta mål per match.

Under de fyra matcher som Källgren vaktat Växjös kasse den här säsongen har han hållit en nolla, vunnit två matcher, stoppat 94 procent av skotten han ställts inför och bara släppt in 1,49 mål per match i snitt.

– Det är klart att det är väldigt skönt att få en stabil start. Samtidigt är säsongen så pass lång att jag vet att jag måste försöka hålla den nivån över tid också, säger Källgren till Hockeysverige.

JOBBIGT FJOLÅR I VÄXJÖ

Backar man bandet ett drygt år tillbaka var situationen en helt annan för den storvuxne stockholmaren.



I början av november 2019 lämnade Erik Källgren Arizona Coyotes organisation efter att ha inlett säsongen i AHL och ECHL för att ta ett omtag hemma i Sverige.

En dryg vecka senare presenterades 24-åringen av Växjö Lakers, där han gjorde Viktor Fasth och Viktor Andrén sällskap på målvaktsposten.

Första tiden i Växjö blev dock inte alls vad Källgren hade hoppats på. Målvakten fick finna sig i att följa lagets framfart från läktarplats under större delen av hösten och vintern. Ju längre tiden gick, desto längre grävde Källgren ned sig.

Till slut blev situationen ohållbar.

– Jag ska inte ljuga... Det var tufft, minns Källgren tillbaka.

– Det var inte alls kul, faktiskt. Att stå vid sidan av på det sättet var riktigt jobbigt. Jag kände att jag hade mycket hockey i mig och jag var verkligen spelsugen. Att då bara gå och träna och inte spela matcher… Det är jobbigt. Jag försökte göra det bästa av situationen, men det blir tufft till slut. Jag har hållit på med det här så länge jag kan minnas och när jag då inte får göra det jag älskar så blir det tufft.

När det var som tyngst vet jag inte vad jag hade tagit mig till utan henne.



Erik Källgren om flickvännen Lisas betydelse.

Bakom kulisserna fick Källgren ovärderligt stöd från nära och kära – och i dag tackar han familjen och flickvännen Lisa som tog honom igenom den mörka vintern i Småland.

– De var extremt viktiga för mig. Min flickvän flyttade i stort sett ner till Växjö och var med mig i princip hela tiden. När det var som tyngst vet jag inte vad jag hade tagit mig till utan henne. Hon stöttade mig så enormt mycket genom den här perioden och ville hela tiden att vi skulle hitta på roliga saker, så jag kunde släppa hockeyn litegrann.

BÖRJADE JOBBA MED MENTAL COACH

Källgren berättar också att han under förra hösten och vintern inledde ett nära samarbete med mentale tränaren Otto Casselberg.



– Jag och han började ha möten och bygga en relation med varandra. Han har hjälpt mig också. Vi startade en process som fortfarande är i full rullning. Att jobba med honom hjälper mycket, men samtidigt är det är ju bara ett verktyg. Jag kände att någon gång måste jag få spela hockey, också.

Och när den möjligheten inte fanns i Växjö började Källgren blicka österut. I januari stod det klart att 24-åringen skulle lånas ut till finska Liiga-klubben TPS.

I Åbo-klubben verkar sedan 2014 den finske SHL-ikonen Fredrik Norrena. Den här säsongen är den tidigare SM-guldmålvakten assisterande tränare i TPS juniorlag, men den gångna säsongen var Norrena målvaktstränare i Liiga-laget.

LYFTE UNDER LEGENDAREN

Med Norrena i sin ringhörna kom också lyftet för Källgren – som direkt växte ut till en nyckelspelare för Åbo-klubben i dess jakt på slutspel.



– Jag fick verkligen ett lyft under honom. Det var en kombination mellan jobbet med honom samtidigt som jag fick ett grymt stort förtroende i TPS. Jag fick spela alla matcher sen jag kom, i princip. Det var aldrig något snack om att de inte trodde på mig.

– När jag kom så var Tomi Kallio (scout i klubben) och Norrena väldigt tydliga med att de ville ge mig ett stort förtroende. Det var något jag växte mycket av. Oavsett om jag förlorade en match så fick jag chansen i matchen därpå. Det var en situation jag kanske inte upplevt speciellt mycket tidigare, i alla fall under min seniorkarriär. Att få spela så pass mycket var väldigt lärorikt.

Det var inte så mycket krusiduller, om jag säger så.



Källgren om Norrenas sätt att arbeta.

Källgren beskriver Norrena som rak och tydlig i sitt sätt att arbeta som målvaktstränare.

– Han har extremt mycket rutin och har som bekant spelat på väldigt hög nivå själv. Han och jag kom väldigt bra överens direkt och han är väldigt rak och tydlig i sin kommunikation. Det var inte så mycket krusiduller, om jag säger så, berättar Källgren och skrattar.

– Han var väldigt bra för mig. Han kom in med lite andra synvinklar och en lite annan typ av målvaktsskola, som de ju har i Finland. De prioriterar lite andra saker och det tror jag var nyttigt för mig.

– När vi summerade säsongen så kom han med ganska konkreta saker som han tyckte att jag skulle bli bättre på för att kunna ta nästa kliv. Jag har verkligen försökt ta till mig hans råd och det är något jag jobbar på även i dag tillsammans med ”Ante” (Växjös målvaktstränare Andreas Andersson).

Källgren hann bara tillbringa drygt två månader i Åbo, men fick under den tiden chansen att spela 18 matcher för klubben.

– Det var jätteviktigt för mig att komma dit. Jag satt bara på läktaren här i Växjö och tränade i två månader… Hade det fortsatt så resten av säsongen så hade det inte varit så kul. För mig var det extremt bra att få åka över dit, känna på den ligan och framförallt spela mycket matcher. Det gav mig en bra känsla inför den här säsongen i Växjö.

HYLLAR FASTH: "HELT FANTASTISKT"

När säsongen tog slut i Finland var det sedan inga tvivel om att Källgren skulle återvända till Växjö, trots att vintern i Småland blev som den blev för 24-åringen.



– Det var ganska klart, tror jag i alla fall. Jag hade ju kontrakt ett år till. Så egentligen kom jag bara hit till Växjö och började träna. Jag hörde ingenting annat under våren, utan vi drog igång med sommarträningen och sen har det bara rullat på. Det var inga konstigheter, egentligen, menar Källgren.

Den här säsongen har Källgren tagit Brynäs-flyktande Viktor Andréns plats i laget och bildar målvaktspar med rutinerade Viktor Fasth. Precis som familjen, flickvännen Lisa och den mentale tränaren Otto Casselberg har målvaktskollegan Fasth varit en viktig stöttepelare för Källgren.

24-åringen är inte sen att hylla sin målvaktskollega när hans namn kommer på tal.

– Det är helt fantastiskt att få jobba med honom. För mig som försöker ta mig framåt i den här branschen är det jäkligt nyttigt att få vara runt en kille som har sån extrem rutin från alla världens bästa ligor. Vi båda försöker bli bättre varje dag och vi sporrar varandra. Det har känts riktigt, riktigt bra hittills, säger Källgren.

Hur är det att ha en kille som honom som bollplank?

– Jag försöker suga åt mig så mycket jag bara kan från honom. Jag lär mig väldigt mycket nästan varje dag. Det finns nog ingenting som han inte har upplevt under sin hockeykarriär. Han är jäkligt ”bjussig” och delar med sig av allt, så för mig har det varit fantastiskt att ha honom varje dag att se hur han leder med exempel.

– Sen är det inte bara på isen, utan det är minst lika mycket utanför isen. Han berättar om sina stories, vad han har varit med om och hur han sett på saker och ting. Det är saker jag kan lära mig av nästan varje dag.

Samtidigt som Fasth på sätt och viss fungerar som en mentor åt den 24-årige stockholmaren är han också Källgrens allra största konkurrent. En smått komplex situation kan tyckas, men enligt Källgren själv är det inga som helst konstigheter.

– Det är ganska naturligt. Självklart tävlar vi om att spela och båda vill spela så mycket det bara går, men ingen av oss tjänar på att vara ovänner eller att vi inte skulle funka ihop. Det brukar löna sig allra mest om man bara försöker pusha varandra.

– I slutet av dagen så handlar det om att vinna matcher. Vi vill gå jävligt bra som lag och då behövs ett bra målvaktsspel.

TRÄNINGEN - GRUNDEN TILL FRAMGÅNGARNA

Under säsongsinledningen är det precis vad Växjö har fått – ett bra målvaktsspel.

Källgren vet också vad som krävs av honom för att upprätthålla den höga standarden han satt under säsongsinledningen.



– För mig handlar det mycket om de dagliga rutinerna och hur jag förbereder mig inför träning och match. Det gäller att jag är påkopplad på varje träning och match och att jag inte tar några ”off-days” under veckorna.

– Mycket av grunden i mitt spel och när jag har en bra känsla kommer från när jag gör det riktigt bra på träning. Så det är där jag försöker lägga mycket krut just nu och vara riktigt bra. Nu när vi spelar mycket torsdagar och lördagar så får jag mycket tid att slipa på detaljer i mitt spel. Det gör det ganska enkelt att träna på bra under början av veckorna, i alla fall.

Förutom att spela så mycket och bra som möjligt den här säsongen har Erik Källgren ett annat stort mål den här säsongen.

– Det finns inget hellre jag vill än att spela ett slutspel den här våren.

– Jag vill vara en del av vi blir ett vinnande lag igen och att vi får chansen att spela slutspel till våren. Sen kan allt hända därifrån, avslutar Källgren.

FOTON

Toppbild: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl & Jesper Zerman (Montage)

Erik Källgren: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

Fredrik Norrena: Bildbyrån/Carl Sandin

Erik Källgren och Viktor Fasth: Bildbyrån/Jesper Eliasson

