Ryktades till Hockeyallsvenskan – lånas till Österrike

Ottawa Senators fortsätter skeppa ut sina svenska talanger till Europa.

Filip Gustavsson skickades till Södertälje medan Erik Brännström lånades till schweiziska Langnau.

Nu är det även klart var Olle Alsing kommer att inleda säsongen 2020/21.

Den 24-årige backen har tränat med moderklubben Almtuna under sensommaren och hösten men det kommer inte bli spel i den allsvenska klubben för Alsing. I lånar Senators ut honom till österrikiska Graz 99ers som spelar i IceHL, tidigare känt som EBEL.

I Graz kommer Alsing att bli lagkamrat med svenske Johan Porsberger samt Oliver Rodrigue och Michael Rasmussen som är på lån från Edmonton Oilers och Detroit Red Wings.

