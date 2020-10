KLART: De värvar Erik Gustafsson

Det blev ingen lång vistelse i Calgary Flames för Erik Gustafsson.

Nu är det i stället klart att den svenske backen flyttar tillbaka till USA då han har skrivit på för Philadelphia Flyers.

Där får han ett ettårskontrakt värt tre miljoner dollar. 28-åringen tredubblar nästan sin lön då han tjänade 1,2 miljoner dollar tidigare.

– Erik är en rörlig och skicklig puckflyttande back som har haft fin offensiv produktion både i spel fem-mot-fem och i powerplay. Vi tror att Erik kommer kunna ta värdefulla minuter där ute och vara en fin tillökning till vår grupp av unga backar, säger Flyers general manager Chuck Fletcher i ett uttalande.

