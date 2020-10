– Vi jagar inte svenskar - vi jagar de bästa hockeyspelarna, säger Andersson till hockeysverige.se.

Ingen NHL-klubb är lika tätt förknippad med svenskar som Detroit Red Wings. Det finns såklart en enkel förklaring till det, och den förklaringen stavas Håkan Andersson. Klubbens legendariska scout har jobbat för Detroit i 30 års tid och har sett till att man gjort en hel del blågula fynd.

I årets draft valde Detroit Lucas Raymond med sitt första val, det fjärde totalt, och med sina andra respektive tredje val plockades backen William Wallinder från Modo och forwarden Theodor Niederbach från Frölunda. Hattrick i svenskar, alltså.

Men det är mer en slump, menar Håkan Andersson.

– Jag har jobbat för Detroit i 30 år och det är klart mest av de som är i klubben nu. Den där diskussionen kommer upp med jämna mellanrum och jag är den första att säga "skit i vad det står i passet - välj de bästa spelarna", säger scouten till hockeysverige.se och fortsätter:

– Steve Yzerman (General manager) vet att om vi väljer en svensk är de för det mesta socialt anpassade, de pratar bra engelska, de är bra på att anpassa sig taktiskt och sådana saker. Men vi jagar inte svenskar. Vi jagar bra hockeyspelare oavsett nationalitet. Sen vet vi ju att svenskar är på ett visst sätt, om man ska generalisera, medan ryssar är på ett sätt, finländare på ett annat sätt och tjecker har sina speciella egenskaper. Men i slutändan är det den bästa hockeyliraren vi vill ha. Det spelar ingen roll vilken nationalitet spelaren har.

Lucas Raymond.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



Att Alexis Lafrenière skulle gå som nummer ett till New York Rangers var givet på förhand. Att Quinton Byfield och Tim Stützle skulle gå som nummer två och tre till Los Angeles respektive Ottawa var också självklart, även om ordningen de två emellan inte var helt säker. Men därefter började draften på riktigt.

"VÄLDIGT EXALTERADE"

Detroit satt med fjärdevalet och plockade då alltså den svenske supertalangen Lucas Raymond.

– Ja, vi trodde också att de tre som gick topp-tre skulle gå topp-tre. Hade någon av dem ramlat ned till vårt val så hade vi fått ta en diskussion om vem vi skulle välja. Men vi hade väl fyra, fem namn som vi pratade om och som vi verkligen gillade och det slutade med att Lucas kom ut på topp av dem.

– Det fanns en del olika scenarior. Vi pratade om hur vi skulle göra om någon ville ha fjärdevalet och erbjöd något i utbyte för att vi skulle hoppa ned till val sex eller sju och sådana saker. Hade vi fått en lika bra lirare då? Men i slutändan blev alla väldigt exalterade över att vi fick Lucas.

Hur mycket betydde den fina höst han hunnit göra i Frölunda, för ert val?

– Han har egentligen alltid funnits med i den där gruppen av fyra, fem namn som jag nämnde tidigare. Men det känns definitivt som att han tagit ett rejält steg från i våras. Så det är klart det spelade in.

Med sitt andra draftval, det första som gjordes i andrarundan, plockade Detroit den storvuxne backen William Wallinder. En spelare som många, däribland Detroit själva, hade rankat som en talang som skulle gå i förstarundan.

Det känns spontant som ett val man inte kan gå fel på, med tanke på hur stor han är men samtidigt hur bra skridskoåkare han är.

– Ja, det var ungefär så vi resonerade också. Det var en skänk från ovan när han landade i andrarundan, så vi kunde plocka honom då.

William Wallinder kämpar om pucken.Bildbyrån



PÅMINNER OM HEDMAN

Just med tanke på storleken, skridskoåkningen och bakgrunden i Modo finns det de som jämfört Wallinders spelstil med Victor Hedman.

– Han är ett fint råämne. Det var någon som berättade att Hedman hade varit med på någon träning med Modo, och då hade många kommenterat likheterna dem emellan. "De åker för fan likadant, de bär pucken likadant" och sådana saker. Sen har han ju en lång väg att gå, han är ingen färdig produkt på något sätt. Nu har han varit uppe och spelat lite med A-laget och där har han väl både blandat och gett - men det är inget konstigt med det. Han är fortfarande ung och samlar på sig erfarenhet.

Han har ändå mestadels spelat juniorhockey, kan det vara en sådan grej som gör att han ramlar ned till andrarundan?

– Det är svårt att säga. Jag vill inte kommentera hur andra lag resonerar. Men jag kan säga som så, att om vi hade valt mellan val 20 och 31 i förstarundan så hade jag diskuterat Wallinder ganska hårt. Det kanske de andra lagen också gjorde, men tog andra namn. Det vet inte jag.

– Sen får tiden utvisa om det var rätt eller fel. Men det här händer nästan alltid, att de lag som väljer tidigt i andrarundan får en spelare som man själva rankat sju, tio, kanske tolv val tidigare men som ramlat ned. Vi hade egentligen samma läge med Jonatan Berggren, som går så bra i Skellefteå nu, som vi hade rankat i förstarundan men som vi fick i början av andra (nummer 33 år 2018, Reds.anm).

JÄMFÖR MED RAYMOND

Detroit fullbordade sedan sitt hattrick i svenskval när de med val nummer 51 plockade den Ö-viksfostrade Frölundaforwarden Theodor Niederbach som öst in poäng i juniorlagen under hela karriären, men som ännu inte riktigt slagit sig in i Frölundas A-lag.

– Det här är en superspännande spelare. Han är egentligen i samma kategori som Lucas Raymond. De är båda rajtare, de är ungefär lika stora och den här killens främsta egenskap är att han har ett huvud som jobbar riktigt snabbt. Raymond har fantastiska händer, Niederbach är också vass där. De liknar varandra på många sätt.

– Många lag pratar ju om spelarna som "topp-sex" eller "botten sex-forwards" och vi ser att Niederbach har potential att bli en topp sex-forward om några år.

En knäskada spolierade hela Frölundatalangens säsong, 2018/2019, och sättet han tagit sig tillbaka efter den imponerar stort på Håkan Andersson.

– En sådan grej väger man in som en positiv egenskap. När han började spela hockey igen förra året hade han inte spelat på 14 månader tror jag. Ändå kom han i princip topp-tio i poängligan i juniorserien, och då spelade han ju mot spelare som var ett eller två år äldre än han. Då såg man vilken potential han har.

Theodor Niederbach.Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen



Detroit valde alltså två Frölundaspelare, och just Frölunda har de senaste åren tagit över som den ledande talangproducenten inom svensk ishockey.

– De har ett väldigt bra anseende där borta, verkligen. De har hittat en plan och en linje som de kör på fullt ut och det funkar uppenbarligen väldigt bra.

"REJÄL UPPSIDA"

Draften blev extremt långdragen, och Andersson berättar att han inte var hemma förrän vid 02:00 i natt - trots att andrarundan av draften drog igång redan 17:30 igår. Men förutom att han idag vaknade upp något segare än vanligt ser han tillbaka på draften med väldigt positiva ögon.

– Vi gick ifrån draften och var supernöjda. Med svenskarna känner vi att vi får tre superspännande spelare med en rejäl uppsida. Under draften är man alltid rätt spänd, eftersom man är orolig att man missat någon spelare eller att någon spelare ligger fel på listan. Men nu är jag supernöjd.

Nu är det bara att börja förbereda sig för nästa års draft då...

– Haha, precis. Jag började redan igår kväll...

