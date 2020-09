Uppgifter: Han tar över Capitals

Gerard Gallant, Mike Babcock och Peter Laviolette har alla rapporterats vara aktuella för det lediga huvudtränarjobbet i Washington Capitals.

Nu uppges den amerikanska huvudstadsklubben ha gjort sitt tränarval.

Enligt initierade insidern Elliotte Friedman på Sportsnet så kommer Peter Laviolette, som sparkades från Nashville i början av året, att ta över huvudtränarsysslan efter Todd Reirden.

