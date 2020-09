”Tanken är att fortsätta spela – men man vet aldrig”

Sedan i mars har Johan Harju gått hemma som arbetslös hockeyspelare.

Veteranforwarden är öppen för allt i dagsläget – men medger samtidigt att hans hockeyframtid är oviss.

– Tanken är att fortsätta spela hockey, men man vet aldrig vad som händer, säger Harju till Hockeysverige.se.

Sedan ett drygt halvår tillbaka är Johan Harju tillbaka i Luleå, staden som med åren blivit hans hemstad. Träningspassen har börjat bli många nu sedan säsongen hastigt och mindre lustigt fick avslutas i mars – men 34-åringen håller modet uppe.

– Jag brukar träna under morgonen eller förmiddagen för att sedan försöka få in ett ispass kring lunch. Sedan kör jag med ett, ja vad ska man säga? Korpgäng? De spelar i alla fall i en lägre division. Det gör jag två kvällar i veckan, berättar Harju för Hockeysverige.se.

– Sen fick vi barn förra sommaren, så vi har en grabb som är just över ett år gammal så jag försöker umgås så mycket jag kan med honom. Dagarna går även fast man inte har jobb, tro det eller ej. Än så länge har jag inga problem att döda tiden, skrattar Harju.

– Det har varit lite väl inrutat, kanske, men så är det nog för de flesta arbetslösa hockeyspelarna just nu.

KAOSARTAD SÄSONG

Livet som arbetslös hockeyspelare är något som Harju fick finna sig i även våren och sommaren, då han efter fem raka säsonger hemma i Norrbotten och Luleå fick det dystra beskedet att han inte skulle få stanna i klubben han spenderat totalt 13 säsonger i.

Efter en sommar som klubblös så stod det i september förra året klart att karriären skulle gå vidare i tjeckiska Dynamo Pardubice. Säsongen i tjeckiska Extraliga tog slut i mars – och Harju kan blicka tillbaka på en minst sagt kaosartad sejour i Pardubice.

– Ja, herregud. Vi började året väldigt dåligt och hade tre olika coacher under säsongen. Det sparkades kanslipersonal lite hit och dit och det var ganska tufft. Det var inte så mycket kontinuitet, om man säger så, säger Harju.

Pardubice slogs i bottenskiktet av tabellen hela säsongen, men lyckades tack vare en urstark avslutning på säsongen rädda kontraktet och hålla sig kvar i Extraliga.

– Vi hade väl egentligen ett lag för att vara högre upp, men vi fick inte ihop det. Det var lite kaos. Det är inte kul att spela i ett förlorande lag, allt blir så mycket tuffare, säger Harju som trots kaoset kring hockeyn ändå trivdes bra med livet i Tjeckien.

– Jag tyckte det var bra. Pardubice låg bara en timme från Prag, vilket var perfekt. Staden, hallen och egentligen allt runtomkring var bra. Det var korta resor också. Den längsta bussresan var en-två timmar.

– Det enda negativa var väl egentligen det sportsliga, skrockar Harju.

ENSAM TILLVARO

Laget utgjordes i stort sett uteslutande av tjecker och slovaker, men även en svensk i Oscar von Sivers (i dag i Södertälje) som fanns där som en trygg punkt under de inledande månaderna, innan von Sivers trejdades till Hradec Kralove i januari.



34-åringen hade inte heller med sig vare sig sambo Louise eller sonen ner till Tjeckien.

– De kom ner i två längre svängar, men det var så klart lite ensamt. Dagarna blev lite längre än vad man är van vid, men det fungerade ändå. Samtidigt var det kanske inte helt optimalt, säger Harju.

Det var som att gå tillbaka 15 år i tiden.



Johan Harju om hockeyn i Tjeckien.

För Harjus del blev det 17 poäng (7+10) på 48 matcher i Pardubice-tröjan, något som gav honom en sjundeplats i den interna poängligan. Men veteranen är långtifrån nöjd med sin insats i klubben.

– Jag tyckte att starten var ganska bra, men sen hamnade jag i en dipp som jag aldrig riktigt lyckades ta mig ur, menar Harju.

– Sen handlade stora delar av säsongen bara om att göra allt för att överleva i ligan. Då blir det lite annorlunda och man har inte så mycket tid att tänka på sig själv. Men allt som allt är jag väl inte direkt supernöjd över säsongen.

"VÄNTADE PÅ ATT KÄKA UPP DIG"

Spelstilen i Tjeckien skiljde sig också en hel del mot vad han hade vant sig vid under sina år i SHL och Luleå. Det extrema presspelet som utövas i SHL var som bortblåst – men det var trots allt inte en helt ny hockeyvärld som öppnade sig för Harju.

Snarare blev det ett mer eller mindre kärt återseende från forna dagar.



– Jag skulle säga att hockeyn där spelas ungefär som på den tiden jag kom upp i Sverige för 15 år sedan. Det var som att gå tillbaka 15 år i tiden. Det är mycket, mycket mer styrspel och man-mot-man-försvar.

– Det är klart att det var lite annorlunda, speciellt i början. När man spelat under ”Bulan” har man varit van vid extremt hög press och gå i hela tiden, så i början gjorde jag ju det även nere i Pardubice. Men det var ingen som hakade på och då var det lite jobbigt att spela hockey, säger Harju med ett skratt.

– Jag lärde mig allt eftersom, men det var lite svårare än vad jag trodde att det skulle vara. I slutändan var det nästan så att jag uppskattade det, att få testa spela på det här sättet igen. Det var lite annorlunda när det stod fem man i mittzonen och väntade på att käka upp dig i varje uppspel.

"DET ÄR INGEN DRÖMSITS"

Sedan i mars har Johan Harju gått en lite oviss hockeyframtid till mötes. Omvärldsläget har gjort att lag inte strösslat kontraktserbjudanden runt sig och just nu brinner det inte direkt i knutarna för den 34-årige forwardsveteranen.



– Jag har ingenting på gång just nu, det kan jag vara ärlig och säga. Men tanken är väl att spela. Sen är jag inte ensam om att sitta och hoppas på att marknaden ska öppna upp sig lite. Om SHL, Finland och Schweiz kan få allt att fungera när det väl drar igång och kanske plocka in lite folk, så kanske andra ligor vågar haka på och öppna upp lite. Då kan det bli lite fart på marknaden.

– Nu känns det som att många lag är rädda att ge ut kontrakt. Det är förståeligt, de vet ju inte ens säkert om det blir en säsong eller om de har några pengar att röra sig med. Framförallt har inte speciellt många utländska ligor samma fina tv-avtal som Sverige har, så de lever mycket mer på publiken.

Att inte veta när saker och ting kan falla på plats är något som kan vara lite tärande, medger Harju.

– Det är nog jobbigast, osäkerheten att inte veta om det är en vecka kvar eller tre månader innan saker och ting löser sig.

– Situationen för mig är ändå okej. Det är ingen drömsits, men man får ta det för vad det är. Det finns viktigare saker som pågår i världen just nu. Att få vara hemma med sonen lite extra klagar jag inte heller på. Det är väldigt värdefullt.

MÅSTE VARA EN HELHETSLÖSNING

Tidigare under sommaren bekräftade Modos sportchef Fredrik Glader att man var intresserade av Harju. Det intresset resulterade inte i något kontrakt då – och i dagsläget ser en flytt till Örnsköldsvik inte speciellt sannolik ut.



– Alltså, det är ingenting som ligger på bordet, direkt. Nu var det ett tag sedan vi pratade, så jag vet inte riktigt om det intresset finns kvar från dem. Nu har de ju även tagit in lite nya spelare sen vi hördes senast.

Ingen mening i att jag sitter och spekulerar i vad som kommer att hända.



Harju om det osäkra läget runtom i hockeyvärlden.

Ja, de hockeyallsvenska klubbarna har som bekant börjat fylla på sina trupper med lån från Nordamerika de senaste veckorna. Ett faktum som inte direkt hjälper Johan Harju i sin jakt på en ny klubbadress.

– Det är väl en faktor att man sitter här, också. Nu när de kommer så försvinner ju några platser till i varje lag. Man vet inte när NHL och AHL startar heller – det är mycket osäkerhet, helt enkelt. Men det är ingen mening i att jag sitter och spekulerar i vad som kommer att hända. Jag får träna på och sedan när något dyker upp får jag se till att vara redo.

Skulle du vilja fortsätta utomlands eller är det aktuellt med spel i Sverige?

– Jag är öppen för både Sverige och utomlands. Bara det känns rätt och att det fungerar för familjen så är allt av intresse. Då är utlandet, SHL och allsvenskan väldigt intressant. Det viktigaste är att det fungerar på alla plan.

Under sin karriär har Harju hunnit spela 13 säsonger i SHL med totalt 582 matcher till sitt namn. Han har även fått chansen att testa på spel i både NHL och KHL.

– Tanken är att fortsätta spela hockey, men man vet aldrig vad som händer. Vi får se vad det landar i, helt enkelt, avslutar Harju