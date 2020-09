Här är Tobias Forsbergs nya roll

Matchen mellan Leksand och Almtuna i Hockeyallsvenskan den 26 december 2018 fick tragiska konsekvenser. Efter en duell brakade Leksands forward Tobias Forsberg in i sargen och skadade nacken och ryggen så illa att han till viss del förlamades. Det blev slutet på hans hockeykarriär.

Snart två år senare har 32-åringen nu hittat en ny roll om ishockeyn. I dag meddelar nämligen C More och TV4 att Forsberg kommer att vara gästexpert under deras sändningar från Hockeyallsvenskan i vinter.

– Att få se hockeyn från ett annat perspektiv än från isen ska bli väldigt spännande. Jag är mycket tacksam gentemot C More för denna möjlighet och ser mycket fram emot seriestarten, säger Tobias Forsberg i ett pressmeddelande.

Under säsongen ska Forsberg jobba tillsammans med bland annat Lars Lindberg, Kajsa Kalméus, Åke Unger och Harald Lückner.

– Vi är väldigt glada att Tobias vill vara med i vår satsning på Hockeyallsvenskan. Han har gedigen erfarenhet från ligan, en stark personlighet och kommer bidra med mycket kunskap, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 & C More.

Hockeyallsvenskan förväntas starta i början av oktober efter att säsongsstarten skjutits fram till en följd av coronapandemin.

TV: Han har byggt sitt eget hockeygarage