Stortalangen lämnade – för bittra rivalen: "Bästa alternativet"

På seniornivå är det en i mångt och mycket förbjuden övergång. På juniornivå är den vanligare.

Den här sommaren blev målvaktstalangen Alexander Hellnemo den senaste i raden att lämna Björklöven för att fortsätta sin hockeysatsning hos bittra rivalen Skellefteå AIK.

– Jag tyckte att Skellefteå verkade vara det bästa alternativet med allt från målvaktsträning till hur det funkar med klubben, säger 16-åringen till hockeysverige.se.

I serien Talang 2020 ska vi idag besöka målvakten Alexander Hellnemo landslagscampen i Furudal. Inför den kommande säsongen har 16-åringen bytt klubb från Björklöven till Skellefteå, men rötterna har han i Närke.

Närmare bestämt i Örebro.

– Exakt, det var i Örebro jag växte upp och att växa upp som idrottskille där var riktigt bra, berättar Skellefteåmålvakten och fortsätter:

– Båda mina storebrorsor (Carl och Gustav) spelar också hockey och jag började själv spela för att dom spelade. Det blev mycket landhockey med dom och dessutom hade jag farsan som målvaktstränare hela vägen upp till U15.

Hur kunde dagarna efter skolan se ut hemma i Örebro?

– När jag var lite mindre var det väldigt tidiga träningar. Oftast var det mormor eller morfar som hämtade upp mig runt två. Jag käkade i bilen och sedan åkte jag direkt till träningen.

– Äldsta brorsan (Carl) var målvakt. Då blev det ganska naturligt även för mig att bli målvakt. Alla kompisar jag hade då vi lirade ville vara utespelare. Då behövdes det en målvakt. Då blev det att jag hoppade in och körde samtidigt som jag tyckte att det var mycket roligare än att köra ute.

– Jag var väldigt ung då, fem, sex år. Hemma där vi bodde hade vi en is under vintern som vi körde på med en massa grannar och kompisar.

– Sedan är målvaktsutrustningen mycket, mycket häftigare än utespelarutrustningen, skrattar Alexander Hellnemo.

Alexander Hellnemo.Foto: Ronnie Rönnkvist



GILLAR DEN UTSATTA POSITIONEN

Vilka målvaktsförebilder hade du?

– Jag kollade på brorsan och hans matcher mycket. Han är sju år äldre än jag, 97:a. Sedan kollade jag på Örebros A-lag och dom har haft många bra målvakter där. Tim Sandberg tillexempel. I NHL har jag alltid sett upp till Henrik Lundqvist såklart.

Hur minns du idag första matchen där du stod i mål?

– Jag har för mig att det var ett poolspel på halva planen. Första helplansmatchen var mot Västerås. Vi fick stryk med ganska mycket, men det var ändå en kul match.

Det kan vara ganska ensamt ibland att vara målvakt, har du någon gång funderat om du gjort rätt val?

– Jag tror att en av anledningarna till att jag valde att bli målvakt var att man har en så stor inverkan på matchen. Har jag en väldigt bra dag märks det mycket och laget har en stor chans att vinna.

Tänker du aldrig tvärtom?

– Nej, jag försöker hålla det till positiva tankar, säger Alexander Hellnemo med ett leende.

SPELAT TV-PUCKEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTERBOTTEN

Inför säsongen 2017/18 valde Hellnemo att bryta upp från Örebro och flytta till Umeå för att spela med Björklöven.



– Det stod lite mellan om jag skulle vara kvar i Örebro eller flytta till Umeå. Nu känner vi en hel del hockeyspelare uppe i Umeå samtidigt som jag gärna ville spela i U16. Vi hade dessutom väldigt många bra målvakter i Örebro. Bland andra Edwin Mustafic och Razmus Stenström.

– Det handlade lite om speltid och allt sådant. Då tyckte jag att det verkade bra att flytta till Umeå eftersom Björklöven verkade vara en riktigt bra klubb.

Örebrofostrade målvakten trivdes också väldigt bra i Umeå.

– Ja, verkligen riktigt bra. Skolan och hockeyn var väldigt bra, bra klubb… Samtidigt var det ett roligt lag med riktigt trevliga spelare.

Hur upplevde du din utveckling som målvakt under din tid i Björklöven?

– Jag fick chansen att hoppa upp i J18. Dessutom hade jag en bra målvaktstränare i Jocke Lehto. Jag känner också att jag utvecklades mycket som målvakt under min tid där.

Alexander Hellnemo.Foto: Ronnie Rönnkvist



Alexander Hellnemo har dessutom spelat TV-pucken för två olika län/landskap. Först för Örebro och sedan Västerbotten

– Med Örebro var jag mest på sidan, men det var ändå kul att få vara med. Sedan var det Västerbotten och där var jag kanske den målvakt som stod mest. Det var kul det också. Synd bara att vi inte tog oss hela vägen.

Du fick dessutom hänga på båsdörren i Hockeyallsvenskan förra säsongen.

– Det var riktigt kul och coolt att få vara nära och se proffsen och Joe Cannata jobbar och gör.

Vilka erfarenheter tar du med dig från en sådan grej?

– Mycket hur seriösa dom är och laddar upp inför matcherna på den nivån. Alla är otroligt noggranna med träningen innan, hur dom tar hand om kropparna, äter ordentligt och allt sådant. Men också hur dom går in i bubblan innan match.

– Jag försöker ta in det i mitt spel också, att ta hand om allt runt om, kosten, sömnen och så vidare.

FLYTTAR TILL BITTRA RIVALEN

Nu flyttar alltså Alexander Hellnemo vidare till Skellefteå.



– Det är för hockeygymnasiet. Jag har varit och kollat runt på några hockeygymnasier för att se vart jag kan ha mina tre år som bäst med målvaktsträning och hela den biten.

– Jag tyckte att Skellefteå verkade vara det bästa alternativet med allt från målvaktsträning till hur det funkar med klubben, alltså förutsättningarna där som jag tycker verkar väldigt bra.

– Som målvaktstränare på hockeygymnasiet får jag (Krister) Holm, som är mest i A-laget, och Tim Alfredsson, som är på juniorerna. Dom känner jag mig riktigt bekväm med.

Alexander Hellnemo.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur har Björklöven reagerat på flytten?

– Klart att dom ville att jag skulle kvar där, men samtidigt var dom väldigt förstående. Det är ändå skillnad på SHL och klubbar i Hockeyallsvenskan, så är det. Klart att det även hade varit kul att stanna kvar.

Varför lämnar många örebroare Örebro för andra klubbar medan en rad stockholmare flyttar dit?

– (Skratt) Bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det kommer sig. Örebro lyft sig som klubb jättemycket senaste åren. Dom spelare som kommit från Stockholm är väldigt bra. På så vis är det bra för klubben. Det är väl kul om örebroare och stockholmare får chansen att spela tillsammans?

Kan du se dig själv spela i Örebro igen någon gång i framtiden?

– Ja, det skulle jag, men att få spela med Skellefteå är målet.